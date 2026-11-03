'ACP पर दर्ज हो आपराधिक केस', मनस्वी वशिष्ठ के खिलाफ बार एसोसिएशन की मांग; कमिश्नर को लिखा लेटर
दिल्ली पुलिस के एसपी मनस्वी वशिष्ठ को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले पर अब सेंट्रल दिल्ली बार एसोसिएशन ने उन पर आपराधिक केस दर्ज करने की मांग की है। इसके लिए कमिश्नर को लेटर लिखा गया है।
दिल्ली पुलिस के दो अधिकारियों के तबादले के विरोध में पुलिस मुख्यालय के बाहर पुलिसकर्मियों के प्रदर्शन में शामिल हुए दिल्ली पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) मनस्वी वशिष्ठ को निलंबित कर दिया गया है। अब सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन ने एसीपी के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने की मांग की है। एसोसिएशन का आरोप है कि एसीपी ने वकीलों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। इसके लिए बार एसोसिएशन ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक लेटर लिखा है। इस मामले में एसीपी मनस्वी के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने की मांग करते हुए बार एसोसिएशन ने उनके खिलाफ स्वतंत्र जांच की मांग की है।
स्वतंत्र जांच की भी मांग
बता दें कि वकीलों से हुए विवाद के बाद एसीपी वशिष्ठ ने पुलिस के जवानों को लेकर दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान शाहदरा में वकीलों के साथ हुए विवाद के बाद प्रदर्शन कर रहे पुलिस के जवान पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार से मिलने की मांग कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन पर ऐक्शन लेते हुए एसीपी मनस्वी वशिष्ठ को सस्पेंड कर दिया।
क्या था मामला
बता दें कि 23 अक्टूबर को शाहदरा पुलिस थाने में पुलिस और वकीलों के बीच विवाद हुआ था। इसमें ललित बंसल नाम के एक वकील के साथ मारपीट का भी आरोप लगा था। इस विवाद में ललित को सिर में गंभीर चोट भी लगी थी। इसके बाद अमुल्य रतन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई और भारी संख्या में वकील थाने पर पहुंचे और इस मामले में आरोपियों के खिलाफ ऐक्शन की मांग करने लगे। वकीलों ने बताया कि उनसे मुलाकात के बाद एसीपी वशिष्ठ और एसएचओ ने उन्हें अश्वासन दिया कि उस दौरान पुलिस थाने में जो लोग मौजूद थे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। बाद में पता चला कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। इसकी सूचना मिलने के बाद वकील फिर से थाने पहुंचे तो एसीपी वशिष्ठ और वकीलों के बीच विवाद बढ़ गया। वकीलों ने आरोप लगाया है कि एसीपी ने उन्हें अपनी पिस्टल दिखाई और उन्हें धमकी दी। इसके बाद अब उनपर आपराधिक कार्रवाई की मांग की जा रही है। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने एसीपी वशिष्ठ को सस्पेंड कर दिया है।
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