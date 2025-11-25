गाजियाबाद:बैंक मैनेजर ने 14वीं मंजिल से कूद दी जान, घरवालों को वॉट्सऐप पर सुसाइड नोट भेज बताई वजह
पुलिस के अनुसार इस घटना के बारे में उस वक्त पता चला जब राजनगर एक्सटेंशन इलाके की सोसाइटी में तैनात गार्ड ने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। जिसके बाद वह तुरंत आवाज वाली जगह पर दौड़कर गया, वहां पर उसने एक शख्स को जमीन पर गिरा हुआ और खून से लथपथ पड़ा हुआ पाया।
यूपी के गाजियाबाद जिले में मंगलवार को एक बैंक मैनेजर ने एक बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान चालीस वर्षीय रोहित बत्रा के रूप में हुई, जो कि हापुड़ में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में बतौर ब्रांच मैनेजर नौकरी कर रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार आत्मघाती कदम उठाने से पहले रोहित ने परिजनों को वॉट्सऐप पर एक सुसाइड नोट भी भेजा था, जिसमें उसने संपत्ति विवाद की वजह से मानसिक तनाव में होने का जिक्र किया। बत्रा ने जिस इमारत से कूदकर जान दी, उसकी सातवीं मंजिल पर उसका एक फ्लैट भी था, लेकिन वह हापुड़ में रह रहा था।
मामले की जानकारी देते हुए एसीपी उपासना पांडे ने कहा कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और फिर घायल मिले शख्स को पास के अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके पास युवक की मौत की सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की। पुलिस जानना चाहती थी कि रोहित चौदहवीं मंजिल पर कैसे पहुंचा था, और क्या उसके साथ कोई और भी था।
ACP पांडे ने बताया कि बत्रा ने अपने परिवार वालों को वॉट्सऐप पर एक सुसाइड नोट भी भेजा था, जिससे यह कन्फर्म होता है कि वह प्रॉपर्टी विवाद की वजह से डिप्रेशन में था। उन्होंने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है।