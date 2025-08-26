दिल्ली: बांग्लादेशियों को बाहर निकालो… सैयदा हमीद के कार्यक्रम में घुसे लोग, हंगामा

दिल्ली में योजना आयोग की पूर्व सदस्य सैयदा हमीद के एक कार्यक्रम में हंगामा देखा गया है। नारेबाजी और हंगामा करने वाले लोग खुद को 'हिंदू सेना' के सदस्य बता रहे थे। हंगामे पर सैयदा हमीद ने कहा कि एक भीड़…

योजना आयोग की पूर्व सदस्य सैयदा हमीद के एक बयान पर देश में सियासी माहौल गरम है। सैयदा हमीद ने असम में मुसलमानों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि बांग्लादेशी भी इंसान हैं। बांग्लादेशी भी यहां रह सकते हैं। इस बयान पर गरमाए सियासी माहौल के बीच दिल्ली में सैयदा के कार्यक्रम में नारेबाजी और हंगामा करने की घटना सामने आई है। नारेबाजी और हंगामा करने वाले लोग 'हिंदू सेना' के सदस्य बताए जा रहे हैं।

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, ये लोग सैयदा हमीद के उक्त बयान का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारी अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए थे। ये लोग कार्यक्रम स्थल में घुस गए। इन लोगों ने 'भारत माता की जय', 'वंदे मातरम', 'जय श्री राम' और 'बांग्लादेशियों को बाहर निकालो' जैसे नारे लगाए। लोगों के हंगामे के कारण कार्यक्रम स्थल पर थोड़ी देर के लिए अफरा-तफरी मच गई।

लोगों के हंगामे पर प्रतिक्रिया देते हुए सैयदा हमीद ने कहा कि एक भीड़ यहां घुस आई थी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब सम्मानित जगह है। अचानक एक भीड़ अंदर घुस गई। मैं विभाजन के समय बच्ची थी। मुझे मेरे माता-पिता के वो अनुभव याद आ गए जो मैंने पानीपत में बंटवारे के समय भीड़ आने पर महसूस किए थे। मुझे डर है कि कहीं यह पूरे भारत में न फैल जाए। हमें इस बारे में बहुत सावधान रहना होगा।