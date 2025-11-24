ग्रेटर नोएडा में पंखे से लटकती मिली बांग्लादेशी छात्र की लाश, शादीशुदा बताने वाली लड़की भी गायब

संक्षेप: बांग्लादेश के सिरसागंज का रहने वाला मृत युवक नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। पुलिस ने बताया कि छात्र का शव बीटा-1 में एक किराए के कमरे में बरामद हुआ है।

ग्रेटर नोएडा में रविवार शाम 22 साल के बांग्लादेशी छात्र का शव बरामद हुआ है। मृतक युवक का नाम है सहरियार। बांग्लादेश के सिरसागंज का रहने वाला मृत युवक नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। पुलिस ने बताया कि छात्र का शव बीटा-1 में एक किराए के कमरे में बरामद हुआ है।

पंखे से लटकती मिली छात्र की लाश पुलिस के मुताबिक, सेक्टर-1 में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची, तो टीम ने कमरे को अंदर से बंद पाया। लेकिन जब मकान मालिक ने खिड़की से देखा, तो सहरियार की लाश पंखे से लटकती दिखाई दी। इसके बाद दरवाजा को तोड़कर पुलिस अंदर घुसी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

लड़की के साथ हुआ था शिफ्ट इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, जानकारी में सामने आया है कि सहरियार 16 नवंबर को बिहार के नर मधुबनी की रहने वाली रूपा के साथ इस कमरे को देखने आए थे। इन लोगों ने एक दूसरे को शादीशुदा जोड़ा बताया था। दोनों ने 8000 रुपये महीने पर कमरा किराए पर लिया था। इसके बाद दोनों 17 नवंबर को शिफ्ट हो गए थे।

शादीशुदा बताने वाली लड़की हुई गायब मकान मालिक ने पुलिस को बताया, इसके बाद बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई कि लड़की ने 21 नवंबर को कमरा छोड़ दिया और फिर वो कभी वापस नहीं लौटी। उसी शाम के बाद से सहरियार का फोन भी बंद आने लगा। उन लोगों को शक हुआ कि आखिर क्या बात है! इसके बाद कमरे का दरवाजा अंदर से बंद पाया, तो मकान मालिक ने पुलिस को सूचित किया।