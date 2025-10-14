बैन है या नहीं; दिल्ली में तो धड़ल्ले से बिक रहे पटाखे, SC का आदेश भी नहीं आया

Delhi Firecrackers Ban: दिल्ली के चांदनी चौक, जामा मस्जिद और सदर बाजार में यह पाया गया कि पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध होने के बावजूद, वे शहर के कई हिस्सों में खुलेआम बेचे जा रहे हैं।

देश की राजधानी दिल्ली में दिवाली से पहले एक अलग असमंजस है। प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर लगने वाला बैन अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया है और दूसरी ओर ग्रीन पटाखों को जलाने की छूट को एक्सपर्ट्स सही नहीं मान रहे हैं। इस बीच दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां खुलेआम पटाखों की बिक्री हो रही है। राजधानी के बाजारों में त्योहारी चहल-पहल कुछ और ही कहानी बयां कर रही है।

हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स ने चांदनी चौक, जामा मस्जिद और सदर बाजार की यात्रा में यह पाया कि पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध (Ban) होने के बावजूद, वे शहर के कई हिस्सों में खुलेआम बेचे जा रहे हैं। इस बीच, NCR की रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशनों (RWAs) के अनुसार, पिछले हफ़्ते बड़ी संख्या में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिसके चलते पटाखों की आवाज पहले ही पूरे NCR की हवा में गूंजने लगी है। पिछले हफ़्ते सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे बनाने वालों की ओर से लगाए गए स्थायी प्रतिबंध (Permanent Ban) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार (Centre) ने यह सिफ़ारिश की थी कि पटाखों की बिक्री को केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों तक सीमित किया जाए और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री की सुविधा देने से रोका जाए।

रविवार और सोमवार को सदर बाजार की गलियां दिवाली की खरीदारी करने वालों से भरी हुई थीं, जिनमें से कई लोग चोरी-छिपे पटाखों के बारे में पूछताछ कर रहे थे और उन्हें ख़रीद भी रहे थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने कम से कम 10 विक्रेताओं को देखा जिनमें से तीन मुख्य सड़क पर थे, जो बम और फुलझड़ियों के पैकेट बेच रहे थे। इनमें से कुछ पैकेट टेबल के नीचे या मिठाई के कार्टन के पीछे छिपाकर रखे गए थे। नाम न छापने की शर्त पर सदर बाज़ार के एक 19 वर्षीय स्ट्रीट वेंडर ने बताया, "हम बड़े पटाखे दिखाते नहीं हैं, उन्हें टेबल के नीचे रखा जाता है, लेकिन अगर कोई पूछता है, तो हम उन्हें चुपके से बेच देते हैं।" इस विक्रेता ने दावा किया कि वह दिवाली की बिक्री के सिर्फ़ दो दिनों मेंअपनी पूरे महीने की सामान्य कमाई से ज्यादा पैसा कमा लेता है।

उस वेंडर के अनुसार इलाके के क़रीब 15 विक्रेता वीकेंड पर एक दिन में ₹50,000 से ₹4 लाख तक कमा लेते हैं। इस तरह पूरे त्योहारों के दौरान वे सामूहिक रूप से ₹30 लाख से अधिक की कमाई करते हैं। रविवार को, ये विक्रेता दिल्ली पुलिस कर्मियों की नजरों से बचे रहे, जो भीड़ और ट्रैफ़िक को संभाल रहे थे। हालांकि, एक दूसरे विक्रेता ने HT को बताया, "पुलिस ने मुझे पटाखे बेचते हुए पकड़ लिया था और कुछ घंटों तक थाने में रखने के बाद छोड़ा।" उसने आगे बताया कि उस जैसे छोटे विक्रेताओं को बड़े निर्माताओं पर लगे प्रतिबंध से कैसे फ़ायदा हो रहा है।

उस विक्रेता ने कहा, "हम थोक विक्रेताओं से स्टॉक खरीदते हैं, जो प्रतिबंध के कारण सीधे माल नहीं बेच सकते। हम इसे 50-60% मुनाफ़े पर बेचते हैं।" यह बताते हुए उसने ₹300 का एक "ग्रीन क्रैकर" पैकेट दिखाया, जिसकी क़ीमत असल दाम से 60% ज़्यादा थी। जहां जामा मस्जिद के गेट नंबर 3 के सामने पटाखों की दुकानें बंद थीं, वहीं बच्चे अपने माता-पिता के साथ उसी गली में पटाखों के पैकेट लिए घूम रहे थे। स्ट्रीट वेंडर परिवारों को फुलझड़ियां, अनार (flower pots) और हल्के पटाखे खुलेआम बेच रहे थे। इनकी कीमतें ₹200 से ₹1,000 तक थीं।

एक विक्रेता ने प्रतिबंधों के बारे में पूछे जाने पर कंधे उचकाते हुए कहा, "हमने यह स्टॉक प्रतिबंध लगने से पहले खरीदा था। ये सिर्फ बच्चों के लिए हैं। आप बच्चों को दिवाली मनाने से रोक नहीं सकते।" इसके बावजूद, कई दुकानदार अभी भी सतर्क हैं। सदर बाजार में मैजेस्टिक फायर वर्क्स कंपनी की शटर आधी बंद थी और शेल्फ खाली थे। दुकान के मालिक ने कहा, "हमारे पास सभी तरह के पटाखे स्टॉक में हैं, यहां तक कि ग्रीन वाले भी, लेकिन दुकान में नहीं रखे हैं। अगर कोर्ट अनुमति देता है, तो हम मंगलवार के बाद बेचना शुरू कर देंगे।"

उत्तरी दिल्ली के शक्ति नगर में, छोटी दुकानों पर सिर्फ बच्चों के पटाखे जैसे रंगीन प्लास्टिक की खिलौना बंदूकें या ग्रीन पटाखों के डिब्बे ही दिखाई दे रहे थे। मगर कुछ दुकानें मांग पर साधारण आतिशबाजी भी दे रही थीं। एक दुकानदार ने नाम न बताने की शर्त पर HT को 22 पन्नों का एक PDF कैटलॉग दिखाया जिसमें दर्जनों पटाखों की तस्वीरें थीं। उसने कहा, "लोग हमें जानते हैं। हम पटाखे दिखाते नहीं हैं, लेकिन हमारे पास सब कुछ है। ग्राहक कैटलॉग में से पसंद कर लेते हैं, तो हम उन्हें अपने गोदाम से लाकर दे देते हैं।"