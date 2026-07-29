गाजियाबाद में आज रात से भारी वाहनों पर रोक, 5 अगस्त से बसों के रूट भी बदलेंगे
गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर आज रात से भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। पांच अगस्त से 12 अगस्त तक शहर के अधिकांश प्रमुख मार्गों पर हल्के वाहनों, बसों और ऑटो के संचालन में भी बदलाव रहेगा।
गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। आज रात से भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। दिल्ली की ओर से गाजियाबाद शहर में आने वाले भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। हरिद्वार, अमरोहा, मुरादाबाद और लखनऊ की ओर जाने वाले वाहन रोड नंबर-56 चौधरी चरण सिंह मार्ग, गाजीपुर मंडी, एनएच-नौ, डासना इंटरसेक्शन से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे या अक्षरधाम से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के रास्ते जाएंगे। बागपत से दिल्ली जाने वाले भारी वाहन ट्रॉनिका सिटी, सोनिया विहार और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से होकर गुजरेंगे।
हापुड़ और बुलंदशहर की ओर से आने वाले वाहन डासना पुल, लालकुआं और आत्माराम स्टील प्लांट तिराहे से शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे और उन्हें एनएच-नौ से निकाला जाएगा। लोनी बॉर्डर से लोनी कस्बे, संतोष मेडिकल कट से मेरठ तिराहा, गौर ग्रीन, खोड़ा, कालापत्थर, सेक्टर-62, छिजारसी और कनावनी पुस्ता से इंदिरापुरम की ओर भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा।
इसके अलावा गंगनहर पटरी, कांवड़ मार्ग, पाइपलाइन मार्ग, एनएच-34 और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। भोजपुर और हापुड़ से आने वाले वाहन मोदीनगर तथा डीएमई की ओर नहीं जा सकेंगे। सौर ऊर्जा मार्ग से साहिबाबाद अंडरपास होकर जीटी रोड की ओर भी यातायात बंद रहेगा।
बसों के लिए भी पांच अगस्त से नई व्यवस्था
कांवड़ यात्रा के दौरान बसों के संचालन के लिए भी पांच अगस्त से नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। सीमापुरी बॉर्डर, तुलसी निकेतन, आनंद विहार और कौशांबी से शहर में बसों का प्रवेश बंद रहेगा। सभी बसों को रोड नंबर-56, गाजीपुर मंडी, यूपी गेट, एनएच-नौ, डासना इंटरसेक्शन, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भेजा जाएगा।
मदद के लिए फोन करें
यातायात संबंधी जानकारी के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम 9643322904 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा नगर नियंत्रण कक्ष 9643208942, ट्रांस हिंडन नियंत्रण कक्ष 9643204440, ग्रामीण नियंत्रण कक्ष 8939436700 तथा कांवड़ सेल प्रभारी निरीक्षक भानू प्रताप सिंह के मोबाइल 7017652500 पर भी आवश्यकता पड़ने पर संपर्क किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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