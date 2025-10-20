Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsban on firecrackers bursting in parking lots and balconies in societies of greater noida west
ग्रेनो वेस्ट की सोसाइटियों में आतिशबाजी पर सख्ती, इन जगहों पर पटाखे जलाने पर रोक

ग्रेनो वेस्ट की सोसाइटियों में आतिशबाजी पर सख्ती, इन जगहों पर पटाखे जलाने पर रोक

संक्षेप: ग्रेनो वेस्ट की कई सोसाइटियों में दीवाली के मौके पर कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पटाखे जलाने के लिए सोसाइटी में अलग स्थान तय किए हैं, जहां पर निवासी पटाखे जला सकते हैं। इस रिपोर्ट में विस्तृत जानकारी…

Mon, 20 Oct 2025 04:54 PMKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
ग्रेनो वेस्ट की कई सोसाइटियों में दीवाली पर पार्किंग और फ्लैटों की बालकनी में पटाखे जलाने पर रोक लगाई गई है। सोसाइटी की एओए या बिल्डर प्रबंधन ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। पटाखे जलाने के लिए सोसाइटी में अलग स्थान तय किए हैं, जहां पर निवासी पटाखे जला सकते हैं।

पार्किंग और बालकनी में पटाखे न जलाने के निर्देश

वेलेंशिया होम्स सोसाइटी के एओए अध्यक्ष विनय सिंह ने बताया कि पिछली दीवाली कई सोसाइटियों में आग लगने से कई घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर पार्किंग और बालकनी में पटाखे न जलाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। लोगों से कहा गया है कि वह घर जाते समय दिए जलाते हुए रखकर न जाएं।

इन सोसाइटियों में निर्देश

ऐस डिवीनों, हवेलिया वैलेंसिया, आम्रपाली गोल्फ होम्स और किंग्स वुड सोसाइटी में दीवाली के समय सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। हवेलिया वैलेंसिया के एओए अध्यक्ष विनय ने बताया कि लोगों से घरों से बाहर जाते समय मोमबत्ती और दीपक को जला न छोड़ने के अपील की गई है।

लॉबी या बालकनी में ना रखें ये चीजें

लॉबी या बालकनी में कचरा, कार्डबोर्ड या कोई भी जल्दी जलने वाले सामान को न रखने के लिए कहा है। बच्चों से बालकनी में पटाखे न फोड़ना का आवेदन किया गया है। ऐस एस्पायर सोसाइटी के एओए अध्यक्ष हरिशंकर नायर ने बताया कि परिसर में सुरक्षा को देखते हुए खुले शॉफ्ट को ढक दिया गया है।

इन सोसाइटियों में एहतियात की अपील

वेलेंशिया होम्स सोसाइटी, ऐस डिवीनों, हवेलिया वैलेंसिया, आम्रपाली गोल्फ होम्स और किंग्स वुड सोसाइटी, हवेलिया वैलेंसिया सहित कई अन्य सोसाइटी में एहतियात के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

247 अग्निशमनकर्मी तैनात रहेंगे

दीपावली पर आग की घटनाएं होने पर रोकथाम के लिए अग्निशमन विभाग ने रणनीति तैयार की है। विभाग के छोटे-बड़े 20 वाहन अलग अलग स्थानों पर तैनात होंगे। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि जिले में कुल 12 फायर स्टेशनमें चार एफएसओ और 163, फायरमैन समेत कुल 247 अग्निशमनकर्मी तैनात रहेंगे।

हेल्पलाइन नंबर

पुलिस:112, एंबुलेंस: 102, 108, जिला अस्पताल: 9310376851, अग्निशमन विभाग: 01202521111, 8882746130, यातायात पुलिस : 9971009001, महिला हेल्पलाइन: 1090, बिजली: 0120-2970431, 0120-2970605।

अस्पताल में बर्न वार्ड बनाए

जिला अस्पताल में 24 घंटे इलाज की सुविधा मिलेगी। यहां 15 बर्न वार्ड बनाए गए हैं। इसमें मामूली रूप से झुलसे लोगों का भी इलाज हो सकेगा। 10 बेड आईसीयू में आरक्षित रखे गए हैं। अस्पताल ने दो आपातकालीन नंबर भी जारी किए हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर जरूरत पड़ने पर मरीजों के इलाज के लिए उपलब्ध होंगे।

बिजली निर्बाध रहेगी

निर्बाध आपूर्ति के लिए विद्युत निगम ने भी दस्ते बनाए हैं। जेई और एसडीओ की नेतृत्व में दस्ते बनाए गए हैं, ताकि पर्वों के दौरान उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति मिल सके। शाम छह बजे से 12 बजे तक ब्रेक डाउन नहीं लिया जाएगा। विद्युत निगम के अधिकारी सप्लाई व्यवस्था पर विशेष नजर रखेंगी। इसकी तैयारी कर ली गई है।

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
