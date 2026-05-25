बल्लभगढ़-सोहना रोड होगा चौड़ा, नए डिजाइन संग दोनों तरफ 4-4 फीट बढ़ेगी चौड़ाई

फरीदाबाद में बल्लभगढ़-सोहना रोड को पीडब्ल्यूडी चौड़ीकरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। सड़क को दोनों तरफ से चार-चार फीट तक बढ़ाया जाएगा। इसके बाद सड़क की चौड़ाई करीब 8 फीट बढ़ जाएगी।

फरीदाबाद में बल्लभगढ़-सोहना रोड पर जाम की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी ) की ओर से सड़क चौड़ीकरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। योजना के तहत मौजूदा सड़क को दोनों तरफ से चार-चार फीट तक बढ़ाया जाएगा। इसके बाद सड़क की चौड़ाई करीब 8 फीट बढ़ जाएगी, जिससे वाहनों की आवाजाही सुगम होने की उम्मीद है।

बल्लभगढ़-सोहना रोड फिलहाल दो लेन की टोल मार्ग है। गुरुग्राम के सोहना की ओर जाने वाले हजारों लोगों के लिए प्रमुख सड़क है। इस रोड से रोजाना करीब 50 हजार वाहन आवाजाही करते हैं, लेकिन बल्लभगढ़ से पाली चौक तक सड़क की हालत बेहद खराब है। सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण होने से यह संकरी हो गई है, जिससे सुबह और शाम सड़क पर लंबा जाम लग रहा। लोगों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ती है। खासकर ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, स्कूल बसें, ट्रक और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले वाहन चालक जाम में फंस जाते हैं। ऐसे में पांच मिनट की दूरी तय करने में कई बार वाहन चालकों को एक से डेढ़ घंटे लग रहा। सड़क पर जाम और खस्ता हालत का मामला कई बार ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में भी उठ चुका है।

नए सिरे से डिजाइन तैयार होगा सड़क को नए सिरे से डिजाइन करने की भी तैयारी की गई है, जिससे जाम की समस्या का स्थायी समाधान किया जा सके। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के अनुसार सड़क चौड़ीकरण के लिए नए सिरे से डिजाइन तैयार किया जाएगा। सड़क के दोनों किनारों की स्थिति, जल निकासी और यातायात दबाव को ध्यान रखकर योजना बनाई जा रही। विभाग का मानना है कि सड़क चौड़ी होने के बाद वाहनों की रफ्तार बढ़ेगी।

चरनदीप राणा, कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, ''सर्वे और तकनीकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा है। डिजाइन और प्रशासनिक मंजूरी के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। योजना पूरी होने के बाद मार्ग पर सफर पहले की तुलना में अधिक सुगम और सुरक्षित होगा।''

फरीदाबाद वार्ड-2 के बाजार रात में जगमग होंगे वहीं, फरीदाबाद सेक्टर-55 के बाजारों की तस्वीर जल्द बदलने वाली है। नगर निगम की ओर से वार्ड-2 के अंतर्गत आने वाले विभिन्न बाजारों में आधुनिक कॉलम लाइट और डेकोरेटिव पोल लगाने की योजना तैयार की है। योजना के तहत बाजारों में आकर्षक डिजाइन वाली नई लाइटें लगाई जाएंगी, जिससे न केवल रात में रोशनी की व्यवस्था बेहतर होगी बल्कि बाजारों की सुंदरता भी बढ़ेगी। सेक्टर-55 के कई बाजारों में लाइटों की हालत बेहद खराब है। मार्केट में कई स्थानों पर पुरानी स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं, जबकि कुछ जगहों पर रोशनी पर्याप्त नहीं है। ऐसे में नई लाइटें लगने से सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। निगम अधिकारियों ने कहा कि बेहतर प्रकाश व्यवस्था से रात के समय बाजारों में लोगों की आवाजाही बढ़ेगी और व्यापार को भी फायदा मिलेगा। इसे लेकर व्यापारियों में काफी खुशी है।