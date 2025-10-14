बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो लाइन की DPR तैयार, NCR से कनेक्टिविटी और विकास को मिलेगी नई रफ्तार

फरीदाबाद से सटे पलवल जिले के लोगों के लिए अब दिल्ली दूर नहीं होगी। बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनकर तैयार हो चुकी है। मेट्रो चलाने के लिए जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा।

फरीदाबाद से सटे पलवल जिले के लोगों के लिए अब दिल्ली दूर नहीं होगी। बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनकर तैयार हो चुकी है। मेट्रो चलाने के लिए जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। यह जानकारी राज्य खेल मंत्री गौरव गौतम में हरियाणा सरकार के मैगपाई टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स आयोजित एक प्रेसवार्ता के दौरान दी।

बता दें कि अभी बदरपुर बॉर्डर से बल्लभगढ़ स्टेशन तक मेट्रो जाती है। राज्य खेल मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि डीपीआर में बल्लभगढ़ से पलवल तक कितने स्टेशन स्टेशन बनाए जाएंगे, इसकी जानकारी नहीं है। डीपीआर की फाइल अभी अधिकारियों के पास ही है। मेट्रो के पलवल तक पहुंचने के बाद वहां के लोगों की दिल्ली-फरीदाबाद के अलावा नोएडा, गाजियाबाद से भी कनेक्टिविटी बेहतर होगी। पलवल में बेहतर सार्वजनिक सुविधा के नाम पर दैनिक यात्री ट्रेन और हरियाणा रोडवेज की बसें ही है।

मेट्रो चलने से सबसे अधिक लाभ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के अलावा फरीदाबाद, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नौकरी करने वालों को होगा। मेट्रो चलने से दैनिक यात्रियों की यात्रा सुगम होगी। इसके अलावा सड़क के ट्रैफिक जाम और मौसम की वजह से होने वाली लेट लतीफी से भी छुटकारा मिल जाएगा। एक अनुमान के अनुसार, पलवल से करीब तीन से चार हजार विद्यार्थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेज के अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ते हैं। इसके अलावा आठ से नौ हजार लोग दिल्ली व उससे लगते जिलों में नौकरी करते हैं। इसके साथ ही हजारों की संख्या में लोग अपने व्यापार संबंधी कार्याें से दिल्ली जाते हैं। मेट्रो चलने से इन सभी को काफी लाभ मिलेगा। पलवल के लोगों की भी विभिन्न जिलों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

एचएमआरटीसी के प्रबंध निदेशक चंद्रशेखर खरे ने कहा कि रूट की भौगोलिक स्टडी का कार्य अंतिम चरण में है। इसमें देखा जाएगा कि कितने लोग मेट्रो से सफर कर सकते हैं। रूट कहां से निकाला जाएगा। परियोजना पर जल्द काम शुरू किया जाएगा।

गुरुग्राम तक योजना तैयार, बजट का इंतजार फरीदाबाद से गुरुग्राम की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए मेट्रो शुरू किए जाने की योजना पर कई वर्षों से योजना पर काम चल रहा है। इसकी डीपीआर बनकर तैयार हो गई है और सभी प्रकार की सरकारी कार्रवाई भी पूरी हो चुकी है। मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए लंबे समय से बजट इंतजार हो रहा है। फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच मेट्रो चलने से दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

वर्ष 2015 में शुरू हुई थी मेट्रो फरीदाबादवासियों को मेट्रो का उपहार वर्ष 2015 में मिला था। उस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो का उद्घाटन किया था। पहले फरीदाबाद से आईटीओ तक मेट्रो चलाई गई थी। उसके करीब नौ महीने तक कश्मीरी गेट तक के लिए मेट्रो शुरू की गई। मेट्रो के चलने से फरीदाबाद के लोगों की दैनिक यात्रा काफी आसान हो गई है।