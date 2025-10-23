मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी, NCR के इस शहर में शख्स को 42 लाख का नुकसान

संक्षेप: गांव जुनेहडा निवासी अनिल कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 17 अक्तूबर 2024 को उनके मोबाइल पर एक महिला का कॉल आया, जिसने खुद को इंडस टावर लिमिटेड की कर्मचारी अंजली बताया। उसने कहा कि उनकी कंपनी जियो के मोबाइल टावर लगाने का काम करती है और 20 साल का एग्रीमेंट किया जाता है।

बल्लभगढ़ में साइबर अपराधियों ने मोबाइल टावर लगवाने का झांसा देकर गांव जुनहेड़ा निवासी एक व्यक्ति से 42 लाख 63 हजार 500 रुपए की ठगी कर ली। ठगों ने खुद को इंडस टावर लिमिटेड कंपनी का कर्मचारी बताकर फर्जी दस्तावेज और एग्रीमेंट भेजे। जब टावर नहीं लगा और रकम वापस नहीं मिली तो पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कॉल आई तो शुरू हुआ झांसा गांव जुनेहडा निवासी अनिल कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 17 अक्तूबर 2024 को उनके मोबाइल पर एक महिला का कॉल आया, जिसने खुद को इंडस टावर लिमिटेड की कर्मचारी अंजली बताया। उसने कहा कि उनकी कंपनी जियो के मोबाइल टावर लगाने का काम करती है और 20 साल का एग्रीमेंट किया जाता है। इसके बदले में हर महीने 25 हजार रुपए किराया, 40 लाख रुपए एडवांस और टावर लगने के बाद 40 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही, टावर साइट पर एक व्यक्ति को स्थायी नौकरी भी देने की बात कही गई।

फर्जी दस्तावेजों से बनाया भरोसा अंजली ने अनिल से आधार कार्ड, बैंक डिटेल, ईमेल आईडी और जमीन की फोटो मांगी। उसने फर्जी लेटरहेड, एग्रीमेंट पेपर, रसीदें, टैक्स फीस स्लिप और टावर इंस्टॉलेशन की रसीदें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजीं। इसके बाद उसने एक और मैनेजर राहुल का नंबर बताया गया। अंजली ने कहा कि राहुल की बैंक में विदेशी फंड आए हैं, जिनसे टावर का भुगतान किया जाएगा। अनिल की कई बार दोनों से बात हुई, जिससे उन्हें पूरा भरोसा हो गया।

42 लाख रुपए अलग-अलग बहानों से वसूले पीड़ित के अनुसार,ठगों ने 29 अक्टूबर 2024 से लेकर 10 जुलाई 2025 के बीच अलग-अलग शुल्कों के नाम पर रकम वसूली। इनमें रजिस्ट्रेशन फीस,जीएसटी,आरबीआई अप्रूवल, स्कूटी डिपॉजिट, स्टांप ड्यूटी, ग्रीन कार्ड चार्ज, पेमेंट ट्रांसफर फीस और कमीशन शुल्क शामिल थे। इन सबके नाम पर आरोपी करीब 42 लाख 63 हजार 500 रुपए ले गए। पूरे समय आरोपी व्हाट्सएप पर दस्तावेज और रसीदें भेजते रहे, ताकि पीड़ित को भरोसा बना रहे।