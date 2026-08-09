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वैन के नीचे आने के बावजूद चमत्कार, बाल-बाल बचा मासूम; VIDEO देख दहल जाएगा दिल

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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बल्लभगढ़ में छह साल का एक बच्चा स्कूल वैन के नीचे आ गया। वैन बच्चे के ऊपर से गुजर गई लेकिन मासूम बाल-बाल बच गया। बच्चे के सिर में चोट आई। उसे अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है।

अशोक जैन, बल्लभगढ़

फरीदाबाद के पास के बल्लभगढ़ में स्कूल वैन की चपेट में आने के बाद भी एक 6 साल का बच्चा चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच गया। स्कूल से आने के बाद जब बच्चे ने अनुज को घर के पास उतारा तो वह वैन के नीचे आ गया। इसी दौरान ड्राइवर ने वैन चला दी, जिससे बच्चा वैन के नीचे चला गया। चमत्कारिक रूप से वह पहियों की चपेट में नहीं आया। उसको केवल सिर में हल्की चोट आई। उसे घर भेज दिया गया। हादसे का खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है।

वायरल हो रहा वीडियो

इस हैरान कर देने वाले हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में हादसे का पूरा घटनाक्रम दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है कि गंभीर स्थिति के बाद भी मासूम चमत्कारिक रूप से कैसे बच जाता है।

बच्चे को उतारा और आगे बढ़ा दी वैन

वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है कि 6 साल का अनुज शुक्रवार को स्कूल की छुट्टी के बाद वैन से आरटीएस कॉलोनी स्थित अपने घर पहुंचता है। ड्राइवर ने बच्चे को वैन से नीचे उतारता है। वहीं बच्चा वैन के आगे से होकर अपने घर की ओर जाने लगता है। इसी दौरान चालक को दिखाई नहीं देता और वह वैन आगे बढ़ा देता है।

टक्कर लगते ही नीचे गिरा, ऊपर से गुजरी वैन

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि वैन की टक्कर लगते ही बच्चा सड़क पर गिर जाता है। वह वैन के नीचे चला जाता है लेकिन पहियों के नीचे आने से बाल-बाल बच जाता है। वैन उसके ऊपर से निकल जाती है। मौके पर मौजूद लोगों की नजर जैसे पड़ती है, घटनास्थल की और दौड़ते हैं।

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20 मीटर आगे जाकर रोकी वैन

वैन गुजरने के बाद बच्चा चमत्कारिक रूप से उठकर खड़ा हो जाता है। हादसे के बाद ड्राइवर ने करीब 20 मीटर आगे जाकर वैन रोकी। आसपास के लोगों ने बच्चे को संभाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। बच्चे के सिर में चोट लगी थी। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी हालत सामान्य बताते हुए उसे घर भेज दिया। इस मामले में पीड़ित परिजनों ने पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी है।

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टायर फटने के कारण ट्राले से टकराया डंपर

बल्लभगढ़ में ही शुक्रवार को तड़के करीब चार बजे आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक हादसे में बड़खल से पलवल की ओर जा रहा एक तेज रफ्तार डंपर, टायर फटने के कारण सड़क किनारे ओवरटेक लेन में खड़े स्टील कॉयल से लदे ट्राले में पीछे से टकरा गया। इससे डंपर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में चालक और क्लीनर केबिन में फंस गए थे। इस दुर्घटना के कारण हाईवे पर काफी लंबा जाम लग गया था।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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