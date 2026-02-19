Hindustan Hindi News
अख्तर खान की ईमानदारी को सलाम, कबाड़ में मिला 10 तोला सोना खुद जाकर लौटाया

Feb 19, 2026 05:13 pm ISTSudhir Jha हिन्दुस्तान, बल्लभगढ़
हरियाणा के बल्लभगढ़ में 'खान साहब' ने जो किया वह ईमानदारी की मिसाल बन गई है। सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ हो रही है। कबाड़ी का काम करने वाले एक शख्स ने करीब करीब 15 लाख रुपये का सोना उस परिवार को लौटा दिया है, जो इसका असली मालिक था।

हरियाणा के बल्लभगढ़ में 'खान साहब' ने जो किया वह ईमानदारी की मिसाल बन गई है। सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ हो रही है। कबाड़ी का काम करने वाले एक शख्स ने करीब 15 लाख रुपये का सोना उस परिवार को लौटा दिया है, जो इसका असली मालिक था। करीब छह महीने पहले कबाड़ के साथ यह सोना भी घर से चला गया था।

बल्लभगढ़ में आगरा कैनाल के पास कबाड़ का काम करने वाले हाजी अख्तर खान ने करीब 100 ग्राम सोने के जेवर उनके असली मालिक अशोक शर्मा को लौटाए हैं। जेवरात एसीपी जितेश मल्होत्रा की मौजूदगी में औपचारिक पुष्टि के बाद सौंपे गए। जानकारी के अनुसार जनवरी 2025 में अशोक शर्मा कुंभ स्नान पर गए थे। चोरियों से बचाव के लिए उन्होंने अपने जेवर एक डिब्बे में बंद कर सुरक्षित रख दिए थे।

दिवाली की सफाई में अशोक शर्मा के घर से चला गया था सोना

दिवाली की सफाई के दौरान घर का पुराना सामान कबाड़ में बेचते समय अनजाने में वही डिब्बा भी चला गया। करीब दो महीने पहले जब घर में सोने की तलाश की गई तो वह नहीं मिला। तब उन्हें ध्यान आया कि शायद कबाड़ के साथ सोना चला गया। इसके बाद वे खजोबीन करते हुए कबाड़ी हाजी अख्तर खान के पास पहुंचे थे। अख्तर के मुताबिक उस समय दुकान में काफी तलाशी के बाद भी कुछ नहीं मिला।

ध्यान आया तो अख्तर खान के पास पहुंचे, लेकिन तब नहीं मिला था सोना

अख्तर ने बताया कि तीन दिन पहले कबाड़ की छंटाई के दौरान उन्हें एक डिब्बा मिला, जिसमें सोने के आभूषण थे। वह इसे लेकर एक सुनार के पास गए तो उसने बताया कि यह असली सोना है और वजन है 100 ग्राम। मौजूदा समय में इसकी कीमत करीब 15 लाख रुपये है। अख्तर ने कहा कि उन्हें ध्यान आया कि यह सोना उस शर्मा परिवार का होगा जो उनके पास आया था। अख्तर ने मन बना लिया था कि वह सोना असली मालिक को लौटा देंगे। उन्होंने कहा कि परिवार में भी उन्होंने इसकी जानकारी दी तो सभी सहमत थे।

अख्तर खान बोले- ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी

इसके बाद हाजी अख्तर खान तुरंत एसीपी कार्यालय पहुंचे। पहचान की पुष्टि के बाद जेवर अशोक शर्मा को सौंप दिए गए। अशोक शर्मा ने अख्तर खान का आभार जताया। वहीं अख्तर खान ने कहा कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। इधर सोशल मीडिया पर भी अख्तर खान की ईमानदारी की खूब तारीफ हो रही है। लोग उनकी कहानी को शेयर कर रहे हैं।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

