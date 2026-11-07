बल्लभगढ़ देश में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर, दिवाली से पहले ही जहरीली हो गई फिजा

एनसीआर के शहरों की फिजा दिवाली से पहले ही जहरीली होने लगी है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद का बल्लभगढ़ शुक्रवार को देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर हो गया, यहां औसत एक्यूआई 397 तक पहुंच गया है।

दिवाली से पहले फरीदाबाद शहर के बल्लभगढ़ की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। धनतेरस यानी शुक्रवार को बल्लभगढ़ देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर दर्ज किया गया। यहां औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 397 तक पहुंच गया। वहीं उत्तर प्रदेश के गजरौला में औसत एक्यूआई 407 दर्ज किया गया, जो देश में सबसे अधिक रहा।

प्रदूषण के मामले में बल्लभगढ़ ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया। दिल्ली का औसत एक्यूआई 382 दर्ज किया गया। दिल्ली-एनसीआर के अन्य शहरों की तुलना में भी बल्लभगढ़ की स्थिति अधिक खराब रही। बल्लभगढ़वासियों का खुली हवा में सांस लेना दुर्भर हो गया है।

धनतेरस पर बल्लभगढ़ का प्रदूषण स्तर दिल्ली-एनसीआर के कई बड़े शहरों से अधिक रहा। दिल्ली का एक्यूआई 382, गुरुग्राम का 368, ग्रेटर नोएडा का 318, नोएडा का 303 और गाजियाबाद का 257 दर्ज किया गया। वहीं बल्लभगढ़ का एक्यूआई 397 रहा। इससे साफ है कि औद्योगिक गतिविधियों और स्थानीय प्रदूषण के स्रोतों से बल्लभगढ़ की हवा की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। दिल्ली से सटे हरियाणा के शहरों में भी बल्लभगढ़ की स्थिति सबसे खराब रही। बता दें कि बल्लभगढ़ में मोहना एलिवेटेड पुल निर्माणाधीन है। हालांकि ग्रैप की पाबंदिया लागू होने से काम रुका हुआ है, लेकिन पुल निर्माण के लिए की खुदाई की गई है। अब उस पर से वाहनों की आवाजाही से धूल का गुबार देखा जा सकता है। मोहना तिगांव रोग के आसपास रहने वाले लोगों को दिन में कई बार घर की सफाई करनी पड़ती है। धूल बार-बार घर को गंदा करती है। इसके अलावा जगह-जगह पर कूड़े के ढेर में आग भी प्रदूषण के कारणों में से एक है।

प्रदेश के कई जिलों में भी प्रदूषण का स्तर ऊंचा हरियाणा के दूसरे जिलों में भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक नहीं रही। शुक्रवार को कैथल का एक्यूआई 378, भिवानी का 353, हिसार का 333, बहादुरगढ़ का 328, फरीदाबाद का 319 और चरखी दादरी का 316 दर्ज किया गया। इन आंकड़ों के बीच बल्लभगढ़ का 397 एक्यूआई प्रदेश में सबसे अधिक रहा। लगातार बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। खासकर सुबह और रात के समय हवा में धूल और धुएं की मौजूदगी से सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है।बल्लभगढ़ में प्रदूषण बढ़ने के पीछे कई स्थानीय कारण भी सामने आ रहे हैं। शहर की सड़कों और खुले स्थानों पर उड़ती धूल, जगह-जगह कूड़ा जलाने की घटनाएं और निर्माण कार्यों में ग्रैप के नियमों की अनदेखी हवा को जहरीला बना रही है।