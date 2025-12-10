बहू ने यूट्यूब-गूगल से तरीके सीख सास को मार डाला, मर्डर से पहले देखे गांधी विहार कांड के वीडियो

संक्षेप: दिल्ली के वजीराबाद इलाके में सास की हत्या करने के मामले में आरोपी बहू के फोन से चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि गर्भवती बहू ने सोशल मीडिया से हत्या के तरीके सीखकर 65 वर्षीय सास की हत्या की थी।

पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला आफरीन ने इंटरनेट पर न केवल हत्या के तरीकों की खोज की, बल्कि सबूत मिटाने के लिए आग लगाने के तरीके भी देखे। आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और पुलिस चार्जशीट समय से पहले दाखिल करने की तैयारी कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, मृतका नसरीन अपने छोटे बेटे रिजवान के साथ संगम विहार स्थित फ्लैट की पहली मंजिल पर रहती थी, जबकि दूसरी मंजिल पर बड़ा बेटा सलमान और उसकी गर्भवती पत्नी आफरीन रहते थे। 19 नवंबर की सुबह दोनों बेटे काम पर चले गए। घर पर केवल सास-बहू थीं। इसी दौरान पहली मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि कमरा बुरी तरह जला हुआ था और नसरीन खून से लथपथ मृत पड़ी थीं। दूसरी ओर आफरीन के कमरे में भी सामान बिखरा था, जिसे वह लूटपाट का परिणाम बता रही थी।

एसएचओ आशीष दुबे के निर्देश पर एसआई प्रेम और एसआई सरताज की टीम ने मौके की बारीकी से जांच की। प्रारंभिक परिस्थितियां संदिग्ध होने पर आफरीन से पूछताछ की गई। बार-बार बयान बदलने पर जब तकनीकी साक्ष्यों से सामना कराया गया तो उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। उसने बताया कि प्रेम विवाह के बाद सास नसरीन लगातार उन्हें संपत्ति से बेदखल करने की धमकी दे रही थी, जिससे वह नाराज थी। पति सलमान उसे इस विवाद से दूर रहने की सलाह देता था, लेकिन आरोपी ने गुप्त रूप से सास की हत्या की योजना बनानी शुरू कर दी।