Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर NewsBahu learned murder trick from youtube and google to kill her mother-in-law delhi wazirabad
बहू ने यूट्यूब-गूगल से तरीके सीख सास को मार डाला, मर्डर से पहले देखे गांधी विहार कांड के वीडियो

बहू ने यूट्यूब-गूगल से तरीके सीख सास को मार डाला, मर्डर से पहले देखे गांधी विहार कांड के वीडियो

संक्षेप:

दिल्ली के वजीराबाद इलाके में सास की हत्या करने के मामले में आरोपी बहू के फोन से चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि गर्भवती बहू ने सोशल मीडिया से हत्या के तरीके सीखकर 65 वर्षीय सास की हत्या की थी।  

Dec 10, 2025 06:14 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

दिल्ली के वजीराबाद इलाके में सास की हत्या करने के मामले में आरोपी बहू के फोन से चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि गर्भवती बहू ने सोशल मीडिया से हत्या के तरीके सीखकर 65 वर्षीय सास की हत्या की थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला आफरीन ने इंटरनेट पर न केवल हत्या के तरीकों की खोज की, बल्कि सबूत मिटाने के लिए आग लगाने के तरीके भी देखे। आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और पुलिस चार्जशीट समय से पहले दाखिल करने की तैयारी कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, मृतका नसरीन अपने छोटे बेटे रिजवान के साथ संगम विहार स्थित फ्लैट की पहली मंजिल पर रहती थी, जबकि दूसरी मंजिल पर बड़ा बेटा सलमान और उसकी गर्भवती पत्नी आफरीन रहते थे। 19 नवंबर की सुबह दोनों बेटे काम पर चले गए। घर पर केवल सास-बहू थीं। इसी दौरान पहली मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि कमरा बुरी तरह जला हुआ था और नसरीन खून से लथपथ मृत पड़ी थीं। दूसरी ओर आफरीन के कमरे में भी सामान बिखरा था, जिसे वह लूटपाट का परिणाम बता रही थी।

एसएचओ आशीष दुबे के निर्देश पर एसआई प्रेम और एसआई सरताज की टीम ने मौके की बारीकी से जांच की। प्रारंभिक परिस्थितियां संदिग्ध होने पर आफरीन से पूछताछ की गई। बार-बार बयान बदलने पर जब तकनीकी साक्ष्यों से सामना कराया गया तो उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। उसने बताया कि प्रेम विवाह के बाद सास नसरीन लगातार उन्हें संपत्ति से बेदखल करने की धमकी दे रही थी, जिससे वह नाराज थी। पति सलमान उसे इस विवाद से दूर रहने की सलाह देता था, लेकिन आरोपी ने गुप्त रूप से सास की हत्या की योजना बनानी शुरू कर दी।

वारदात से पहले गांधी विहार हत्याकांड के वीडियो देखे

जांच में पता चला कि आफरीन के मोबाइल फोन में गूगल और यूट्यूब पर हत्या के तरीके, पुलिस से बचने के उपाय और सबूत मिटाने के लिए आगजनी की तकनीक सर्च की गई थी। वह गांधी विहार में छात्र की हत्या से जुड़े वीडियो भी देख रही थी, जिसमें आरोपी युवती ने शव जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी। आफरीन ने भी वही तरीका अपनाया। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से तेल के अवशेष बरामद किए, जिससे पूरी कहानी सामने आ गई।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।