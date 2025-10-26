Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsBahadurgarh ACP Traffic ordered bulldozer action on street vendors Social Media Users Get angry
ACP ट्रैफिक ने रेहड़ी-फड़ियों पर चलावा दिया बुलडोजर, सोशल मीडिया पर खूब फजीहत

ACP ट्रैफिक ने रेहड़ी-फड़ियों पर चलावा दिया बुलडोजर, सोशल मीडिया पर खूब फजीहत

संक्षेप: एक के बाद एक अफसरों के सुसाइड और भ्रष्टाचार के आरोपों में ​घिरी हरियाणा पुलिस के एक और अफसर का कारनामा चर्चा का विषय बन गया है।

Sun, 26 Oct 2025 10:22 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बहादुरगढ़
share Share
Follow Us on

एक के बाद एक अफसरों के सुसाइड और भ्रष्टाचार के आरोपों में ​घिरी हरियाणा पुलिस के एक और अफसर का कारनामा चर्चा का विषय बन गया है। बहादुरगढ़ के पटेल नगर 200 फुटा रोड पर शुक्र बाजार में एसीपी ट्रैफिक दिनेश कुमार की कार्रवाई की सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हो रही है। एसीपी ट्रैफिक दिनेश कुमार यहां सड़क किनारे सब्जी, ​खिलौने बेचने वालों की दुकानों को बुलडोजर से हटवा रहे हैं। इस कार्रवाई वीडियो उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किया था तो बहस छिड़ गई।

वाहवाही लूटने के चक्कर में उनका दांव उल्टा पड़ गया। सोशल मी​डिया यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं तो कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और गरीबों पर ऐसी कार्रवाई को बर्बर बताया। विवाद बढ़ने के बाद एसीपी ने वीडियो को अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया लेकिन तब तक यह वायरल हो गया और लाखों बार देखा जा चुका है।

वीडियो में दिख रहा है कि एसीपी दिनेश कुमार बहादुरगढ़ में सड़क पर सब्जी बेचने वालों को हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंच गए। रेहड़ी-फड़ी वाले इनके सामने हाथ-पांव जोड़ते रहे लेकिन दिनेश कुमार ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए सवाल उठाया कि अडानी को 1 रुपए में हजारों एकड़ जमीन और गरीब सब्जीवालों पर ये कार्रवाई?

एक अन्य यूजर ने लिखा- सत्ता का ऐसा प्रदर्शन कानून नहीं, संवेदनहीनता की मिसाल है। यूजर शिवराज यादव ने लिखा- नाम : दिनेश कुमार बॉक्सर, पद: एसीपी बहादुरगढ़ (स्पोर्ट्स कोटा), कांड: गरीबों की सब्जी पर बुलडोजर चलवाना। दिनेश कुमार ने गरीबों की सब्जी पर जेसीबी चलवाई और बाकायदा उसकी दबंगई की रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है। मेरी समझ में ये नहीं आता जब खिलाड़ियों को खेल से इतना पैसा मिलता है फिर इनको पुलिस, आर्मी में पद क्यों दिए जाते हैं, इनके अंदर मानवता तो होती ही नहीं है?

एक यूजर प्रिया सिंह ने लिखा, गरीबों पर बुलडोजर चलवाने वाले साहब का नाम दिनेश कुमार है। यह हरियाणा में बहादुरगढ़ के एसीपी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कहने को तो साहब अर्जुन अवार्डी बॉक्सर हैं, लेकिन इनके अंदर मानवता और इंसानियत कितनी है, आप वीडियो में देख सकते हैं। आजकल ये रेहड़ी-पटरी वालों को ही सबक सिखाने में लगे हुए हैं और मस्त रील बना रहे हैं।

दुकानदारों को जमीन दी थी, फिर भी सजा लिया था बाजार: एसीपी

वीडियो वायरल होने और मुद्दा बनता देख एसीपी दिनेश कुमार बैकफुट पर आ गए। उन्होंने खुद वीडियो को अपनी फेसबुक वॉल से हटा दिया। उनकी वॉल पर इस वीडियो के 56 लाख से अधिक व्यूज आ गए थे। अब पुलिस विभाग अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी इसे हटवाने में जुटा है। इस मामले पर एसीपी दिनेश ने कहा कि 6 महीनों से दुकानदारों को समझाया गया और सेक्टर 2-6 मोड़ के पास जमीन मुहैया कराई गई। इसके बावजूद दुकानदार मानने को तैयार नहीं थे। शुक्र बाजार फिर सड़क पर सजा गया तो यह कार्रवाई की गई।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
old faridabad
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।