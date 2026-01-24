फेरों से पहले पहुंची पहली पत्नी, हाई कोर्ट का आदेश दिखा रुकवाई पति की दूसरी शादी

संक्षेप: बागपत के नैथला गांव में शादी के दौरान उस समय हंगामा हो गया जब पहली पत्नी ने हाई कोर्ट के आदेश के साथ पहुंचकर अपने पति की दूसरी शादी रुकवा दी। पुलिस ने दूल्हे और उसके परिजनों को हिरासत में ले लिया है।

दिल्ली की एक महिला ने अपने पति की दूसरी शादी में जमकर हंगामा किया। शुक्रवार को बारात दिल्ली से यूपी के बागपत में गई थी। शादी में जब दूल्हा फेरे लेने जा रहा था तभी पहली पत्नी पहुंच गई और अपने साथ पुलिस ले गई। पत्नी ने दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश दिखाया और शादी रुकवा दी। महिला का आरोप है कि शख्स बिना तलाक दूसरी शादी कर रहा था।

पुलिस ने दूल्हे को हिरासत में लिया दरअसल दूल्हे की पहली पत्नी हाईकोर्ट का आदेश लेकर पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और शादी रुकवा दी। पुलिस युवक और उसके परिजनों को हिरासत में लेकर कोतवाली ले गई। दिल्ली के विकास नगर निवासी महिला ने बताया कि वर्ष 2013 में उसकी शादी दिल्ली के रेवला निवासी युवक के साथ हुई थी। दोनों की एक बेटी है।

अभी नहीं हुआ है तलाक आरोप है कि इसके बाद ससुरालियों ने उसका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। तंग आकर उसने ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अभी यह केस न्यायालय में विचाराधीन है। अभी दोनों का तलाक भी नहीं हुआ है। पीड़िता ने बताया कि शुक्रवार सुबह उसे पति के दूसरी शादी करने की जानकारी मिली। इसके बाद वह बागपत कोतवाली पर पहुंची और पुलिस को दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश दिखाया।