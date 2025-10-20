दिल्ली-आगरा हाईवे पर बघौला फ्लाईओवर की 1 लेन खुली, फरीदाबाद से पलवल तक जाम से राहत
संक्षेप: दिवाली के मौके पर फरीदाबाद और पलवल के लोगों को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-19 पर बन रहे बघौला फ्लाईओवर की दिल्ली से पलवल जाने वाली एक लेन रविवार को यातायात के लिए खोल दी गई।
दिवाली के मौके पर फरीदाबाद और पलवल के लोगों को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-19 पर बन रहे बघौला फ्लाईओवर की दिल्ली से पलवल जाने वाली एक लेन रविवार को यातायात के लिए खोल दी गई। इससे सर्विस रोड पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत मिली और वाहनों ने पलवल की ओर फर्राटा भरा। लंबे समय से लोग इस बघौला फ्लाईओवर के खुलने का इंतजार कर रहे थे, जो अब आंशिक रूप से पूरी हो गई है।
दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कुछ दिन पहले राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों को पुल निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए थे ताकि दिवाली तक इसे लोगों के लिए खोला जा सके।
2 KM लंबे फ्लाईओवर पर 4 अंडरपास बनाए गए
करीब 2 किलोमीटर लंबा यह फ्लाईओवर दिल्ली-आगरा मार्ग का सबसे बड़ा पुल माना जा रहा है। इसमें चार अंडरपास बनाए गए हैं। नूर ब्रह्म कंपनी, जनौली मोड़, कौशल विकास विश्वविद्यालय मोड़ और देवली मोड़ पर से लोग आवाजाही कर सकते हैं। लगभग 45 से 50 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस पुल की आधारशिला जून 2023 में रखी गई थी। पुल के शुरू होने से औद्योगिक क्षेत्र को गति मिलने के साथ यात्रियों को जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी।
आगरा हाईवे पर घंटों जाम में फंसे
दिवाली की पूर्व संध्या पर रविवार को दिल्ली-आगरा हाईवे पर घंटों जाम लगा रहा। जाम लगने का मुख्य कारण निजी बस चालकों की मनमर्जी थी। जहां चहां वहीं बस खड़ी कर यात्रियों को बस में बैठाने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि मोके पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी खड़े थे, बावजूद इसके बार-बार जाम लग रहा था। दिवाली और छठ पर्व के मौके पर फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ट्रेनों में टिकट नहीं मिलने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं रविवार को फरीदाबाद से आगरा, मथुरा, ग्वालियर और मुंबई जाने वाले यात्रियों को भीड़ अधिक रही।