Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsbaghola flyover one lane open faridabad palwal relief at delhi agra highway
दिल्ली-आगरा हाईवे पर बघौला फ्लाईओवर की 1 लेन खुली, फरीदाबाद से पलवल तक जाम से राहत

दिल्ली-आगरा हाईवे पर बघौला फ्लाईओवर की 1 लेन खुली, फरीदाबाद से पलवल तक जाम से राहत

संक्षेप: दिवाली के मौके पर फरीदाबाद और पलवल के लोगों को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-19 पर बन रहे बघौला फ्लाईओवर की दिल्ली से पलवल जाने वाली एक लेन रविवार को यातायात के लिए खोल दी गई।

Mon, 20 Oct 2025 08:51 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

दिवाली के मौके पर फरीदाबाद और पलवल के लोगों को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-19 पर बन रहे बघौला फ्लाईओवर की दिल्ली से पलवल जाने वाली एक लेन रविवार को यातायात के लिए खोल दी गई। इससे सर्विस रोड पर लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत मिली और वाहनों ने पलवल की ओर फर्राटा भरा। लंबे समय से लोग इस बघौला फ्लाईओवर के खुलने का इंतजार कर रहे थे, जो अब आंशिक रूप से पूरी हो गई है।

दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कुछ दिन पहले राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों को पुल निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए थे ताकि दिवाली तक इसे लोगों के लिए खोला जा सके।

2 KM लंबे फ्लाईओवर पर 4 अंडरपास बनाए गए

करीब 2 किलोमीटर लंबा यह फ्लाईओवर दिल्ली-आगरा मार्ग का सबसे बड़ा पुल माना जा रहा है। इसमें चार अंडरपास बनाए गए हैं। नूर ब्रह्म कंपनी, जनौली मोड़, कौशल विकास विश्वविद्यालय मोड़ और देवली मोड़ पर से लोग आवाजाही कर सकते हैं। लगभग 45 से 50 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस पुल की आधारशिला जून 2023 में रखी गई थी। पुल के शुरू होने से औद्योगिक क्षेत्र को गति मिलने के साथ यात्रियों को जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी।

आगरा हाईवे पर घंटों जाम में फंसे

दिवाली की पूर्व संध्या पर रविवार को दिल्ली-आगरा हाईवे पर घंटों जाम लगा रहा। जाम लगने का मुख्य कारण निजी बस चालकों की मनमर्जी थी। जहां चहां वहीं बस खड़ी कर यात्रियों को बस में बैठाने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि मोके पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी खड़े थे, बावजूद इसके बार-बार जाम लग रहा था। दिवाली और छठ पर्व के मौके पर फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ट्रेनों में टिकट नहीं मिलने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं रविवार को फरीदाबाद से आगरा, मथुरा, ग्वालियर और मुंबई जाने वाले यात्रियों को भीड़ अधिक रही।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Faridabad News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।