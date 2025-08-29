Badarpur toll tax rate will increase from September 1 see new rates बदरपुर टोल से सफर करना होगा महंगा, 1 सितंबर से बढ़ेंगे रेट; देखिए नई दरें, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsBadarpur toll tax rate will increase from September 1 see new rates

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबादFri, 29 Aug 2025 06:58 AM
दिल्ली-फरीदाबाद रूट पर सफर अब महंगा होने जा रहा है। बदरपुर फ्लाईओवर टोल प्लाजा पर एक सितंबर से बढ़ा हुआ शुल्क देना होगा। कार और जीप के लिए 1 रुपये अतिरिक्त टोल टैक्स लगेगा। सिर्फ एक बार गुजरने वाली कार के लिए शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। कॉमर्शियल और भारी वाहनों के लिए दो-दो रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

बढ़े हुए टोल की नई दरें 31 अगस्त की रात 12 बजे से लागू हो जाएंगी। मासिक पास की दरें भी 16 रुपये से 48 रुपये तक बढ़ाई गई हैं। कार जीप के मासिक पास बनाने के लिए शुल्क बढ़ोतरी के कारण टोल प्लाजा पर मासिक पास बनाने का काम स्थगित कर दिया गया है। शनिवार से दोबारा मासिक पास बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

देशभर में फास्टैग वार्षिक पास सुविधा शुरू

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में देशभर में फास्टैग वार्षिक पास सुविधा की शुरुआत की है। फास्टैग वार्षिक पास राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर लगभग 1,150 टोल संग्रह बूथ पर लागू है। इससे उपयोगकर्ता 3,000 रुपये के एकमुश्त भुगतान पर एक साल में 200 टोल प्लाजा पार कर सकते हैं। इस वार्षिक पास की शुरुआत 15 अगस्त को हुई थी। इस सुविधा को देशभर में राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के बीच जबर्दस्त प्रतिक्रिया मिली है। यह पास वैध फास्टैग वाले सभी गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए मान्य है। यह राजमार्गयात्रा ऐप या एनएचएआई वेबसाइट के जरिये एकमुश्त भुगतान के दो घंटे के भीतर सक्रिय हो जाता है।

(भाषा की रिपोर्ट के अनुसार)