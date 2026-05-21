बदरपुर टोल प्लाजा पर बिना रुके कटेगा टोल टैक्स, NHAI 6 माह में करेगा बैरियर फ्री

फरीदाबाद बॉर्डर स्थित दिल्ली-आगरा हाईवे का बदरपुर टोल टैक्स प्लाजा अगले छह महीने में बैरियर फ्री हो जाएगा। एनएचएआई ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। हाईटेक सिस्टम लगने के बाद यहां वाहनों को बिना रोके कैमरों से टोल टैक्स की वसूली होगी।

दिल्ली-आगरा हाईवे का बदरपुर टोल टैक्स प्लाजा टोल बैरियर मुक्त होगा। छह माह के अंदर इस टोल प्लाजा पर वाहनों को बिना रोके टोल टैक्स वसूला जाएगा। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) प्रबंधन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। हाईटेक सिस्टम लगने के बाद यहां कैमरों से टोल टैक्स की वसूली होगी।

दिल्ली और फरीदाबाद के बीच बदरपुर टोल प्लाजा से करीब 50 हजार वाहन हर रोज गुजरते हैं। टोल वसूलने के लिए यहां पर बैरियर लगा हुआ है। इस वजह से टोल कटवाने के लिए वाहनों को रुकना पड़ता है। सुबह-शाम व्यस्त घंटों में यहां वाहनों की लंबी लाइन लगी रहती है। इसे देखते हुए एनएचएआई प्रबंधन ने इस टोल प्लाजा पर टोल बैरियर खत्म करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू कर दिया है। अगले छह माह में इसे पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य तय किया गया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद बदरपुर टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारें खत्म हो जाएंगी। इससे वाहन चालक बेरोकटोक निकल सकेंगे। अधिकारियों का दावा है कि इससे न केवल ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि ईंधन की बचत और प्रदूषण में भी कमी आएगी। नई टोल वसूली प्रणाली के तहत बदरपुर फ्लाईओवर के ऊपर अत्याधुनिक कैमरे लगाए जाएंगे।

वाहन की नंबर प्लेट स्कैन होगी यह स्मार्ट सिस्टम बेहद आधुनिक होगा। यह 150 मीटर दूर से ही वाहन को स्कैन कर सकेगा। एक समय में करीब 500 वाहनों की जानकारी पढ़ने और प्रोसेस करने की क्षमता रखेगा। ऐसे में सुबह-शाम व्यस्त घंटों में भी टोल व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रहेगी। नई व्यवस्था में नियम तोड़ने वालों पर भी सख्ती की जाएगी। यदि किसी वाहन के फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस नहीं होगा तो वाहन मालिक को ई-चालान भेजा जाएगा। संबंधित वाहन से दोगुना टोल वसूला जाएगा। यदि 72 घंटे के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो वाहन को ब्लैकलिस्ट तक किया जा सकता है।

धीरज सिंह, परियोजना निदेशक, एनएचएआई, ''बदरपुर टोल प्लाजा को टोल बैरियर मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगले छह माह में यह प्लाजा टोल बैरियर मुक्त हो जाएगा। यहां पर अत्याधिनक कैमरों के जरिए टोल टैक्स की वसूली होगी। इससे वाहन चालकों को टोल देने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा।''

मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा हो चुका बैरियर फ्री गौरतलब है कि अभी हाल ही में 11 मई को दिल्ली में अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (UER-2) पर स्थित मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा पर 'मल्टी-लेन फ्री फ्लो' (एमएलएफएफ) सिस्टम की शुरुआत की गई है। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि देशभर में नई बैरियर फ्री टोल सिस्टम के लागू होने से हाईवे पर निर्बाध यात्रा संभव हो सकेगी। इससे टोल प्लाजा के संचालन पर सरकार को सालाना करीब 6,000 करोड़ रुपये खर्च बचेंगे।