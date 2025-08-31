बदरपुर फ्लाईओवर से जा रहे हैं! आधी रात से देना होगा बढ़ा हुआ टोल, देखिए नए रेट
बदरपुर फ्लाईओवर के टोल प्लाजा पर आज रात 12 बजे से बढ़ा हुआ टोल टैक्स देना होगा। फ्लाईओवर से आने-जाने पर एक रुपये अतिरिक्त देना होगा। सिर्फ एक बार गुजरने वाले कार चालकों के लिए टोल टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि व्यावसायिक और भारी वाहनों के लिए दो रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
दिल्ली-आगरा हाईवे के बदरपुर फ्लाईओवर से 24 घंटे में 50 से 55 हजार वाहन चालक निकलते हैं। 31 अगस्त की रात 12 बजे से वाहन चालकों के लिए नई टोल टैक्स दरें लागू हो जाएंगी। इस बार बदरपुर फ्लाईओवर पर टोल की दरें मामूली बढ़ी हैं। 31 अगस्त की रात 12 बजे से नई टोल दरें लागू हो जाएंगी। इस बारे में टोल प्लाजा पर भी वाहन चालकों को जानकारी देने के लिए नोटिस लगा दिया गया है। टोल टैक्स बढ़ोतरी की वजह से टोल प्लाजा पर मासिक पास बनाने स्थगित कर दिए गए हैं। अब फिर से मासिक बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
फरीदाबाद चारों ओर टोल टैक्स बूथों से घिरा है। शहर की सीमा से बाहर आने के लिए वाहन चालकों को टोल टैक्स देना पड़ता है। गुरुग्राम-फरीदाबाद एक्सप्रेसवे, सोहना-बल्लभगढ़, दिल्ली-आगरा हाईवे से पलवल-फरीदाबाद के बीच यात्रा करने के लिए वाहन चालकों को टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। इसी तरह केजीपी (कुंडली-गाजियाबाद-पलवल) केएमपी (कुंडली-मानेसर-पलवल) एक्सप्रेसवे के साथ-साथ डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसवे पर भी सोहना की ओर जाने पर टोल टैक्स चुकाना पड़ रहा है।