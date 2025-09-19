गाजियाबाद की इस सोसाइटी में अब कुंवारों को नहीं मिलेंगे फ्लैट, गेट पर लगे पोस्टर

गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार स्थित गौर सिद्धार्थम सोसाइटी में अविवाहित युवाओं को किराये पर फ्लैट देने पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए सोसाइटी के मेन गेट पर 'बैचलर टेनेंट आर नॉट अलाउड' के पोस्टर लगाए गए हैं।

सोसाइटी निवासी अरुण सिंह ने बताया कि हाल ही में सोसाइटी के एक फ्लैट में किराये पर रहने वाले तीन-चार युवकों को साइबर क्राइम की टीम ने छापा मारकर गिरफ्तार किया था। उनके पास से 25 लाख रुपये नकद और एक पिस्टल भी बरामद हुई थी। इससे सोसाइटी का नाम भी बदनाम हुआ। इसी तरह के कुछ और मामले हैं, जहां किराये पर रह रहे अविवाहित युवक देर रात तक शोर गुल करते हैं। इससे लोगों को काफी परेशानी होती है। वहीं, सोसाइटी में रहने वाले सभ्य लोगों के साथ महिलाओं और बच्चों के लिए भी ऐसी गतिविधियां ठीक नहीं हैं। इससे उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में सोसाइटी के लोगों ने बीते शनिवार को प्रबंधन ऑफिस में एक बैठक की। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब किसी भी अविवाहित युवक को सोसाइटी में किराये पर फ्लैट नहीं दिया जाएगा।

बैठक के अगले ही दिन सोसाइटी के गेट पर बड़े पोस्टर-बैनर लगा दिए गए। असल में गाजियाबाद शिक्षा क्षेत्र के रूप में तेजी से उभरा है। यहां दूर-दूर से युवा पढ़ाई के लिए आते हैं और किराये पर रहते हैं। इस तरह की अनैतिक गतिविधियों से अन्य युवाओं के लिए भी परेशानी हो सकती है।