सोचा होगा आसान शिकार… निकल गया पहलवान, मंच पर पत्रकार से भिड़े बाबा रामदेव, VIDEO वायरल

बाबा रामदेव एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। इस बार वजह कोई बयान नहीं, बल्कि मंच पर हुआ एक अनोखा कुश्ती मुकाबला, जिसमें उनके सामने खड़े थे एक पत्रकार। पत्रकार ने रामदेव की कड़ी टक्कर दी।

Dec 21, 2025 02:21 pm IST Mohammad Azam
कभी योग, कभी राजनीति और अब कुश्ती… बाबा रामदेव एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। इस बार वजह कोई बयान नहीं, बल्कि मंच पर हुआ एक अनोखा कुश्ती मुकाबला, जिसमें उनके सामने खड़े थे एक पत्रकार और कहानी यहीं पलट जाती है। एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में शनिवार को योग गुरु रामदेव ने मंच पर मौजूद संपादक को कुश्ती की चुनौती दे दी। 59 साल के बाबा रामदेव पूरे आत्मविश्वास के साथ भिड़ने पहुंचे, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ा शख्स कोई आम पत्रकार नहीं, बल्कि पहलवानी विरासत से जुड़ा नाम है।

मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी जयदीप कार्णिक कुश्ती के मजबूत पारिवारिक बैकग्राउंड से आते हैं। उनके पिता सुभाष कार्णिक न सिर्फ जाने-माने पहलवान रहे, बल्कि मध्य प्रदेश के सबसे सम्मानित कुश्ती लेखकों में शुमार थे। वहीं दादा रंगनाथ कार्णिक अपने दौर के दिग्गज पहलवान माने जाते थे।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखता है कि बाबा रामदेव पूरी ताकत के साथ दांव आजमाते हैं, लेकिन जयदीप कार्णिक बेहद फुर्ती से उनके दांव को काटते नजर आते हैं। एक मौके पर रामदेव ने पत्रकार को जमीन पर गिरा भी दिया, लेकिन कार्णिक ने खुद को संभालते हुए मुकाबले में वापसी कर ली। आखिरकार मुकाबला मुस्कान और दोस्ताना अंदाज में खत्म हुआ। दोनों जमीन पर गिरे और फिर हंसते हुए खड़े हो गए।

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। इस मामले को लेकर 'एक्स' पर एक यूजर ने लिखा,

“जो भी कहे, बाबा रामदेव इस उम्र में भी काफी फिट हैं।”

वहीं दूसरे ने तंज कसते हुए कहा, “बाबा ने सोचा होगा आसान शिकार मिलेगा, लेकिन खुद ही मजाक बन गया।”

एक अन्य यूजर ने लिखा, “ये पत्रकार इस पल को जिंदगी भर नहीं भूलेगा।”

गौरतलब है कि बाबा रामदेव के लिए कुश्ती कोई नई बात नहीं है। इससे पहले वह हरिद्वार में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार से भी कुश्ती कर चुके हैं। इसके अलावा 2008 ओलंपिक में सुशील कुमार को हराने वाले यूक्रेनी पहलवान आंद्रेई स्टैडनिक के साथ भी उन्होंने नई दिल्ली में पतंजलि पावर विटा प्रो रेसलिंग के प्रमोशनल मुकाबले में दांव आजमाए थे। उस मुकाबले में रामदेव ने टेकडाउन, वन-लेग होल्ड और पिन जैसे तकनीकी दांव दिखाते हुए 12-0 से जीत दर्ज की थी, हालांकि वह मुकाबला पूरी तरह प्रमोशनल था।

इस ताजा मुकाबले के बाद बाबा रामदेव ने लोगों से कुश्ती अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कुश्ती न सिर्फ स्टैमिना और फिटनेस बढ़ाती है, बल्कि इसमें वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय होने की भी जबरदस्त क्षमता है। कुल मिलाकर, मंच पर हुई यह कुश्ती सिर्फ ताकत की नहीं थी, बल्कि अंदाजों और अपेक्षाओं की भी टक्कर थी। इसी वजह से यह मुकाबला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है।

