'आज कल प्रधानमंत्री जी भी मौन साधे बैठे हैं', बाबा रामदेव के बयान पर आप- केजरीवाल का आकलन सही…
हमारे प्रधानमंत्री जी इतने ज्यादा मुखर व्यक्ति हैं कि किसी मुद्दे पर चुप नहीं बैठते हैं। लेकिन, आज कल वो भी मौन साधे बैठे हुए हैं… बाबा रामदेव के बयान को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है।
"हमारे प्रधानमंत्री जी इतने ज्यादा मुखर व्यक्ति हैं कि किसी मुद्दे पर चुप नहीं बैठते हैं। लेकिन, आज कल वो भी मौन साधे बैठे हुए हैं..." एक न्यूज चैनल से बातचीत में बाबा रामदेव ने ये बयान दिया। इस बयान को दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा कही गई बात से जोड़ते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा- "अरविंद केजरीवाल जी का प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को लेकर आंकलन बिल्कुल सही साबित हो रहा है।"
आज कल प्रधानमंत्री जी भी मौन साधे बैठे हैं
सबसे पहले जानिए बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री को किस मुद्दे पर चुप रहने की बात कही। बाबा रामदेव ने कहा था- "हमारे प्रधानमंत्री जी इतने ज्यादा मुखर व्यक्ति हैं कि किसी मुद्दे पर चुप नहीं बैठते हैं। लेकिन, आज कल वो भी मौन साधे बैठे हुए हैं। आज अमेरिका के बारे में कौन बोल पा रहा है।" जब उनसे पूछा गया- किस बात पर प्रधानमंत्री ने मौन साधा हुआ है? इस पर बाबा ने कहा- “ट्रंप कुछ भी बयान देते हैं, वो कहां प्रतिक्रिया देते हैं।”
रामदेव के बयान पर आप, केजरीवाल का आकलन सही…
बाबा रामदेव के इसी बयान को आम आदमी पार्टी ने आधार बनाया है। आप ने अपने एक्स अकाउंट से रामदेव का वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा- “अरविंद केजरीवाल जी का प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को लेकर आंकलन बिल्कुल सही साबित हो रहा है। अब तो प्रधानमंत्री मोदी के क़रीबी माने जाने वाले बाबा रामदेव भी अमेरिका के सामने उनकी खामोशी पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका द्वारा भारत के स्वाभिमान पर लगातार किए जा रहे हमले के ख़िलाफ़ कब बोलेंगे?”
पीएम मोदी जनता के बीच अनपॉपुलर हो चुके
अब जानिए पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की लोकप्रियता को लेकर क्या कहा था। केजरीवाल ने महाराष्ट्र में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के नेता संजय राउत की नई किताब के विमोचन के दौरान दिल्ली में कहा- पीएम मोदी जनता के अंदर अनपॉपुलर हो चुके हैं। उन्होंने हजारों ट्रोल बैठा रखे हैं, लेकिन सोशल मीडिया का नेरेटिव कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं।
मोदी जी की पॉपुलेरिटी पाताल लोक में पहुंच चुकी
एक दौर था, जब मोदी जी के एक ट्वीट पर निगेटिव कमेंट आता था, तो उसे डिलीट, म्यूट करा देते थे। लेकिन, अब तो वो एक पोस्ट करते हैं और नीचे सारी गालियां ही मिलती हैं।केजरीवाल ने आगे कहा- एक समय था जब मोदी जी के खिलाफ कोई मीम बना देता था, तो उसे जेल हो जाती थी। अब तो इतने मीम बन रहे हैं कि किसे किसे जेल में डालोगे। आज पूरे सोशल मीडिया का इको सिस्टम ही बदल चुका है। वही आपको बताता है कि मोदी जी की पॉपुलेरिटी पाताल लोक में पहुंच चुकी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें