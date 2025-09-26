'बाबा की गिद्ध जैसी नजरें', चैतन्यानंद को लेकर क्या बोली पीड़िता; 9 साल पहले ही कर दिया था केस

बाबा चैतन्यानंद पर आरोप लगाने वाली एक और महिला सामने आई है। महिला ने बाबा पर 9 साल पहले की एफआईआर दर्ज करवाई थी। महिला ने कहा कि बाबा की आंखें गिद्धों जैसी हैं।

बीते दिनों दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में पढ़ने वाली 17 लड़कियों ने चैतन्यानंद के ऊपर गंभीर आरोप लगाया था। छात्राओं ने आरोप लगाया था कि चैतन्यानंद उन्हें जबरदस्ती अपने कमरे में बुलाता था और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता था। अब इस मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। बाबा पर 9 पहले केस करने वाली एक महिला सामने आई है। महिला ने बाबा चैतन्यानंद को गिद्ध जैसी आंखों वाला कहा है। महिला ने चैतन्यानंद को लेकर और क्या बताया है।

महिला ने बाबा पर लगे आरोपों पर बात करते हुए बताया कि वो दौर उसकी जिंदगी के सबसे खराब वक्त में था। महिला ने बताया कि साल 2016 में श्री शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान में एडमिशन करवाया था। महिला ने बताया कि उस समय उसकी उम्र 20 साल थी। महिला ने कहा कि एडमिशन लेने के बाद से ही बाबा की गंदी नजर उसपर थी और बार-बार उत्पीड़न करने के कारण उन्हें संस्थान छोड़ना पड़ा था।

महिला ने साल 2016 में दर्ज अपनी शिकायत में कहा था जैसे ही मैंने संस्थान में दाखिली लिया, बाबा ने मुझे बेबी, स्वीट गर्ल कहकर बुलाना शुरू कर दिया और मुझे अश्लील मैसेज भेजने भी शुरू कर दिए। महिला ने आरोप लगाया कि शाम 6 बजे जब कक्षाएं खत्म हो जाती थीं, तो बाबा उन्हें अपने ऑफिस में बुलाता था और परेशान करता था। महिला ने कहा कि इन सबसे परेशान होकर ही उसने संस्थान छोड़ दिया था।