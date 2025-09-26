baba chatnyanand had vulture like eyes said victim accused him 9 years ago 'बाबा की गिद्ध जैसी नजरें', चैतन्यानंद को लेकर क्या बोली पीड़िता; 9 साल पहले ही कर दिया था केस, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsbaba chatnyanand had vulture like eyes said victim accused him 9 years ago

'बाबा की गिद्ध जैसी नजरें', चैतन्यानंद को लेकर क्या बोली पीड़िता; 9 साल पहले ही कर दिया था केस

बाबा चैतन्यानंद पर आरोप लगाने वाली एक और महिला सामने आई है। महिला ने बाबा पर 9 साल पहले की एफआईआर दर्ज करवाई थी। महिला ने कहा कि बाबा की आंखें गिद्धों जैसी हैं।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 11:16 AM
share Share
Follow Us on
'बाबा की गिद्ध जैसी नजरें', चैतन्यानंद को लेकर क्या बोली पीड़िता; 9 साल पहले ही कर दिया था केस

बीते दिनों दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में पढ़ने वाली 17 लड़कियों ने चैतन्यानंद के ऊपर गंभीर आरोप लगाया था। छात्राओं ने आरोप लगाया था कि चैतन्यानंद उन्हें जबरदस्ती अपने कमरे में बुलाता था और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता था। अब इस मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। बाबा पर 9 पहले केस करने वाली एक महिला सामने आई है। महिला ने बाबा चैतन्यानंद को गिद्ध जैसी आंखों वाला कहा है। महिला ने चैतन्यानंद को लेकर और क्या बताया है।

महिला ने बाबा पर लगे आरोपों पर बात करते हुए बताया कि वो दौर उसकी जिंदगी के सबसे खराब वक्त में था। महिला ने बताया कि साल 2016 में श्री शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान में एडमिशन करवाया था। महिला ने बताया कि उस समय उसकी उम्र 20 साल थी। महिला ने कहा कि एडमिशन लेने के बाद से ही बाबा की गंदी नजर उसपर थी और बार-बार उत्पीड़न करने के कारण उन्हें संस्थान छोड़ना पड़ा था।

महिला ने साल 2016 में दर्ज अपनी शिकायत में कहा था जैसे ही मैंने संस्थान में दाखिली लिया, बाबा ने मुझे बेबी, स्वीट गर्ल कहकर बुलाना शुरू कर दिया और मुझे अश्लील मैसेज भेजने भी शुरू कर दिए। महिला ने आरोप लगाया कि शाम 6 बजे जब कक्षाएं खत्म हो जाती थीं, तो बाबा उन्हें अपने ऑफिस में बुलाता था और परेशान करता था। महिला ने कहा कि इन सबसे परेशान होकर ही उसने संस्थान छोड़ दिया था।

महिला ने आरोप लगाया था कि चैतन्यानंद ने उसे दुबई में हायर एजुकेशन के लिए पैसे देने का वादा किया और कहा था कि मैं बहुत प्रतिभाशाली हूं। महिला ने बताया कि संस्थान के कर्मचारियों से भी उसपर दबाव डलवाता था और उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया था। महिला ने बताया कि चैतन्यानंद ने उसका फोन तो छीन लिया था लेकिन लैंडलाइन से उससे बात करता रहता था। महिला ने याद करते हुए बताया कि चैतन्यानंद उसे डिनर पर ले जाने और महंगी होटलों में ले जाने की बातें किया करता था। महिला ने बताया कि एक दिन चैतन्यानंद ने उससे मथुरा चलने के लिए कहा और गलत तरह से छूने की कोशिश की। इन सब बातों को लेकर महिला बहुत डर गई और उसी रात हॉस्टल में अपना सामान छोड़कर भाग गई थी।