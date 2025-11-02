Hindustan Hindi News
BA ग्रेजुएट चलाता था अवैध हथियार का नेटवर्क; दिल्ली पुलिस ने दबोचा

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने एक अवैध हथियार नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और सनी साईं गिरोह के प्रमुख सप्लायर और एक वांछित लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 32 साल के गुरमीत सिंह और 27 साल के सुमित के रूप में हुई है।

Sun, 2 Nov 2025 06:15 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
दिल्ली पुलिस ने एक अवैध हथियार नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और सनी साईं गिरोह के प्रमुख सप्लायर और एक वांछित लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 32 साल के गुरमीत सिंह और 27 साल के सुमित के रूप में हुई है। उन्होंने बताया,बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएट गुरमीत दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान में सक्रिय कई गिरोहों को अवैध हथियारों की सप्लाई किया करता है। गिरोह में सनी साईं, सलाम त्यागी और सद्दाम गौरी भी शामिल हैं।

अधिकारी ने बताया कि गुरमीत के बागपत में होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने 26 अक्टूबर को छापा मारा। उसे उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से दो पिस्तौल, पांच देसी कट्टा, एक मस्कट, 11 कारतूस, 27 कारतूस और एक कार जब्त की गई। पूछताछ के दौरान गुरमीत ने बताया कि उसने एक वांछित लुटेरे सुमित को हथियार मुहैया कराए थे, जिसे बाद में द्वारका के पास डाबरी-गुरुग्राम रोड से पकड़ा गया।

पुलिस ने बताया कि उसके पास से एक पिस्तौल, दो कारतूस और एक चोरी की कार बरामद की गई है। अधिकारी ने बताया, पूर्व सिविल डिफेंस स्वयंसेवी सुमित ने नौकरी का अपना अनुबंध समाप्त होने के बाद अपराध की दुनिया में कदम रखा। वह जयपुर में एक डकैती के मामले में वांछित है और उसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम है।"

उन्होंने बताया कि गुरमीत के खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हत्या, हत्या के प्रयास और चोरी से संबंधित कई मामले दर्ज हैं।

