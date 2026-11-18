आजम खान को बड़ी राहत, अंतरिम जमानत पर रिहा, गाजियाबाद की डासना जेल से आए बाहर
सपा नेता आजम खान अंतरिम जमानत पर रिहा हो गए हैं। अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खान गाजियाबाद की डासना जिला जेल से बाहर आए।
सपा नेता आजम खान को अदालत से बड़ी राहत मिली है। आजम खान बुधवार शाम गाजियाबाद की डासना जेल से बाहर आए। वह करीब 11 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को मंगलवार को यह कहते हुए जमानत दे दी कि ईडी हिरासत में लेते समय गिरफ्तारी का लिखित आधार उपलब्ध कराने में असफल रहा है।
समर्थकों के साथ दोनों बेटों और बेटी ने किया स्वागत
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आजम खान के दोनों बेटे अदीब और अब्दुल्ला ने जेल से बाहर आए अपने पिता का स्वागत किया। आजम खान की रिहाई के लिए वारंट बुधवार शाम को करीब साढ़े 4 बजे डासना जेल पहुंचा था। कागजी कार्रवाई पूरी किए जाने के बाद उनको रिहा कर दिया गया। इस दौरान जेल के बाहर आजम खान के 500 से अधिक समर्थक मौजूद थे। उनकी गोद ली हुई बेटी एकता कौशिक भी जेल पहुंची थीं।
रामपुर जेल से रिहा होते ही ईडी ने किया था अरेस्ट
आजम खान 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहा हुए थे। इसके बाद ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से वह गाजियाबाद की डासना जेल में बंद थे। इसके बाद आजम खान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहत के लिए रिट याचिका लगाई थी। बीते दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने रिट याचिका पर आजम खान को यह राहत दी थी।
ईडी गई थी सुप्रीम कोर्ट
ED ने आजम खान को मिली अंतरिम जमानत को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए थे। उन्होंने याचिका पर तत्काल सुनवाई की गुजारिश करते हुए स्टे की मांग की थी। बुधवार को सुनवाई के दौरान ईडी सूत्रों ने बताया कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने प्रधान न्यायाधीश से कहा कि मामले की जांच कर रही एजेंसी ईडी को अपना पूरा जवाब दाखिल करने की इजाजत ही नहीं दी गई।
कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा- सुप्रीम कोर्ट
हालांकि सर्वोच्च अदालत की प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने आजम खान को मिली राहत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यही नहीं सर्वोच्च अदालत ने बेहद तल्ख टिप्पणी भी की थी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि उन्हें (आजम खान) अंतरिम जमानत पर रहने दीजिए। इससे कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। ईडी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) लगाई थी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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