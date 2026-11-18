आजम खान लड़ेंगे चुनाव, जेल से बाहर आने पर बेटे का बड़ा बयान, साजिशन जेल में रखने का आरोप
इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद सपा नेता आजम खान बुधवार शाम डासना जेल से रिहा हो गए। बाहर समर्थकों और दोनों बेटों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उनके बेटे अदीब आजम ने एक बड़ा बयान दिया।
संजीव वर्मा, गाजियाबाद
सपा नेता आजम खान बुधवार शाम को डासना जेल से रिहा हो गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद गाजियाबाद की विशेष अदालत में 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें जमा की गईं। इसके बाद रिहाई का आदेश जेल भेजा गया। जेल के बाहर उनके दोनों बेटों और समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी कर स्वागत किया। इस बीच उनके बेटे अदीब आजम ने कहा कि उनके पिता निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। उन्हें साजिश के तहत जेल में रखा गया था।
समर्थकों ने लगाए नारे
आजम खान की रिहाई की खबर मिलते ही डासना जेल के बाहर उनके समर्थकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। बुधवार शाम चार बजे से ही बड़ी संख्या में समर्थक जेल के बाहर पहुंचने लगे थे। रिहाई परवाना पहुंचने की सूचना मिलते ही समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आजम खान के दोनों बेटे अब्दुल्ला आजम और अदीब आजम भी जेल के बाहर मौजूद रहे। आजम खान के जेल से बाहर आते ही समर्थक नारे लगाने लगे।
आजम खान लड़ेंगे चुनाव, बेटे अदीब का बड़ा बयान
आजम खान के जेल के बाहर आने के बाद उनके बेटे अदीब आजम ने कहा कि उनके पिता को राजनीतिक साजिश के तहत जेल में रखा गया था। अदालत ने सच का साथ दिया। इसके बाद उन्हें राहत मिली है। इस बीच उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। अदीब ने कहा कि उनके पिता निश्चित रूप से यूपी का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनको कुछ मामलों में सजा हो चुकी है। आजम खान के खिलाफ मामले कोर्ट में भी चल रहे हैं। ऐसे में चुनाव लड़ने के मसले पर कानूनी पेचीदगियां भी होंगी।
50-50 हजार के दो जमानती पर राहत
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद बुधवार को आजम खान के वकीलों ने गाजियाबाद की एक विशेष अदालत में जमानत संबंधी औपचारिकताओं के लिए अर्जी दाखिल की। अदालत ने आजम खां की रिहाई के लिए 50-50 हजार रुपये के दो जमानती निर्धारित किए थे। आजम खान के अधिवक्ता मोहम्मद यासिर अब्बासी ने बताया कि उनकी ओर से हाईकोर्ट अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी।
हाई कोर्ट से मिली थी राहत
अदालत में उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खां को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में गाजियाबाद स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में श्योरिटी फिक्सेशन के लिए अर्जी दाखिल की गई थी।
मीडिया से नहीं की बात, चुपचाप रवाना
अदालत ने 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें निर्धारित कीं। सभी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद अदालत में आजम खान का रिहाई परवाना डासना जेल भेजा। इसके बाद बुधवार शाम 6:33 बजे आजम खान डासना जेल से रिहा हो गए। गौर करने वाली बात यह भी कि यूपी चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी के बीच जहां बेटे ने उनके चुनाव लड़ने संबंधी बड़ा बयान दिया वहीं आजम खान ने जेल के बाहर मीडिया से कोई बात नहीं की और कार में बैठकर रवाना हो गए।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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