UP में चुनावी हलचल के बीच आजम खान फिर जेल भेजे गए, चेहरे पर उदासी-लब रहे खामोश
समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को एक बार फिर जेल भेज दिया गया है। ईडी की रिमांड पूरी होने के बाद उन्हें सोमवार को गाजियाबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया था।
समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को ईडी ने चार दिन की रिमांड पूरी होने के बाद सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया। जहां से उन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में डसना जेल भेज दिया गया। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर हलचल तेज है तो दूसरी तरफ अदालत में पेशी के दौरान आजम खान के चेहरे पर उदासी नजर आए और लब खामोश रहे।
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को ईडी ने सोमवार को विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया। जहां से अदालत ने उन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमिताओं को लेकर पूछताछ के लिए चार दिन की रिमांड पर लिया था। सोमवार शाम 4:30 बजे तक उनकी रिमांड अवधि पूरी हो रही थी। समय से पूर्व ही ईडी की टीम दोपहर 12:00 बजे उन्हें अदालत के सामने पेश किया। इससे पहले उनका मेडिकल भी कराया गया। अदालत में पेश करते हुए ईडी ने अदालत के सामने कागजी कार्रवाई पूर्ण की। करीब 30 मिनट अदालत में मौजूद रहने के बाद न्यायाधीश ने उन्हें 10 दिन की न्याय हिरासत में डसना जेल भेज दिया। मामले में अगली सुनवाई 26 नवंबर को तय की गई है।
रामपुर से गिरफ्तारी, दिल्ली में पूछताछ
केंद्रीय एजेंसी ने 31 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में रामपुर जेल के बाहर से आजम खान को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित डासना जेल में रखा गया था। 78 वर्षीय खान से ईडी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में पूछताछ की गई। ईडी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय की जांच टीम दिल्ली स्थित मुख्यालय में उनसे पूछताछ करने पहुंची थी। अधिक उम्र और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण खान को लखनऊ स्थित ईडी कार्यालय नहीं ले जाया गया, जहां उनके खिलाफ मामला दर्ज है।
खामोश और उदास नजर आए आजम खान
अदालत में पेशी के दौरान आजम खान बेहद शांत और खामोश नजर आए। कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे आजम खान गाड़ी से उतरे तो अपने कुछ समर्थकों और मीडिया के कैमरों की ओर देखा। एक बार हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया और फिर मुड़ते हुए अदालत की ओर बढ़ चले। आजम खान के चेहरे पर उदासी साफ नजर आई।
क्या लगे हैं आरोप
ईडी ने खान और अन्य लोगों के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा खान और उनके कथित सहयोगियों के खिलाफ दर्ज 58 प्राथमिकी के आधार पर यह मामला दर्ज किया। एजेंसी का आरोप है कि सरकारी कार्यों के लिए जारी धन का इस्तेमाल रामपुर में खान द्वारा प्रवर्तित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय बनाने के लिए किया गया। ईडी ने आरोप लगाया कि खान ने राज्य के नगर विकास मंत्री और उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रभारी मंत्री के रूप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कथित अनियमितताओं को अंजाम देने में मदद के लिए किया। रामपुर विकास प्राधिकरण ने जुलाई में विश्वविद्यालय परिसर की 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिया था, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की।
(पीटीआई इनपुट के साथ)
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