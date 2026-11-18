कार्डियोलॉजिस्ट से इलाज की जरूरत, आजम खान ने अदालत से लगाई यह भी गुहार, डाला आवेदन
इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान बुधवार शाम को डासना जेल से रिहा हो गए। जेल के बाहर समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इस बीच एक नई जानकारी भी सामने आई है।
संजीव वर्मा, गाजियाबाद
सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान बुधवार शाम को डासना जेल से रिहा हो गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद गाजियाबाद की अदालत ने 50-50 हजार रुपये की दो जमानतों पर उनकी रिहाई का आदेश जारी किया। गौर करने वाली बात यह भी कि आजम खान के वकीलों की ओर से खराब स्वास्थ्य को लेकर कार्डियोलॉजिस्ट से इलाज की अनुमति के लिए एक अन्य प्रार्थना पत्र भी दिया गया है।
क्या बोला था इलाहाबाद हाईकोर्ट?
बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। उच्च न्यायालय का कहना था कि उनकी गिरफ्तारी के समय जरूरी कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया। उच्च न्यायालय ने आजम खान को एक पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि की 2 जमानतें देने पर रिहा करने का आदेश दिया था। उन्हें गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत बॉन्ड जमा करोन को कहा गया था।
कपिल सिब्बल ने पेश की थीं दलीलें
आजम खान के अधिवक्ता मोहम्मद यासिर अब्बासी ने बताया कि उनकी ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है। अदालत में उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आजम खां को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। मामले में अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख निर्धारित की गई है।
अदालत में मेडिकल रिकॉर्ड भी किया पेश
आजम खान के वकीलों ने बुधवार को गाजियाबाद स्थित विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में रिहाई के लिए अर्जी दाखिल की। इसके बाद विशेष अदालत ने बुधवार दोपहर आजम खान की रिहाई का आदेश जारी कर दिया। अदालत ने 50-50 हजार रुपये के दो जमानत बांड जमा करने की शर्त पर रिहाई का आदेश दिया। आजम खान की ओर से अदालत में मेडिकल रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किया गया।
कार्डियोलॉजिस्ट से इलाज की जरूरत
आजम खान के वकील ने बताया कि सपा नेता की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए अदालत में एक अन्य प्रार्थना पत्र भी दिया गया है। इसमें कार्डियोलॉजिस्ट से इलाज कराने की जरूरत बताई गई है। अदालत के आदेश के बाद आजम खान बुधवार शाम को गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा हो गए। जेल से बाहर आने के दौरान आजम के समर्थकों ने नारेबाजी की। आजम खान मीडिया से बिना बात किए दोनों बेटों के साथ रवाना हो गए।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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