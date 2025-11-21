दिल्ली की इस सड़क पर 3 दिन डिस्टर्ब रहेगा ट्रैफिक, पुलिस ने जारी किया एडवाइजरी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि किशन गंज रेलवे अंडरपास पर चल रहे मरम्मत कार्य के कारण राम बाग रोड-आजाद मार्केट मार्ग पर ट्रैफिक तीन दिनों तक प्रभावित रहेगा। इस संबंध में यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी किया गया है।
ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, रेलवे अंडरब्रिज पर मरम्मत की जा रही है। इस वजह से 21 से 23 नवंबर तक भारी वाहनों और डीटीसी बसों के लिए रूट में बदलाव किया गया है। हालांकि, हल्के मोटर वाहनों को इस मार्ग से गुजरने की अनुमति होगी। एडवाइजरी में कहा गया है कि यात्रियों से इस मार्ग से बचने और अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाने का आग्रह किया गया है।
शास्त्री नगर से अंडरपास की ओर आने वाले ट्रैफिक को केडी चौक से वीर बंदा बैरागी मार्ग, स्वामी नारायण मार्ग, कमल टी-पॉइंट और आगे न्यू रोहतक रोड पर मोड़ दिया जाएगा। वहां से वे रानी झांसी रोड और आजाद मार्केट चौक पर मिल जाएंगे।
इसके अलावा, वाई-पॉइंट किशनगंज से ओल्ड रोहतक रोड, स्वामी नारायण मार्ग और कमल टी-पॉइंट होते हुए एक और मोड़ निर्धारित किया गया है।
पुलिस ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे किशनगंज की ओर से आजाद मार्केट अंडरपास से बचें। वहां मौजूद ट्रैफिक कर्मियों के निर्देश का पालन करें तथा केडी चौक और वाई-प्वाइंट किशनगंज से होकर जाने वाले वैकल्पिक मार्गों पर विचार करें।