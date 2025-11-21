दिल्ली की इस सड़क पर 3 दिन डिस्टर्ब रहेगा ट्रैफिक, पुलिस ने जारी किया एडवाइजरी

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsAzad Market underpass repair to disrupt traffic till Nov 23 Delhi Traffic Police
संक्षेप:

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि किशन गंज रेलवे अंडरपास पर चल रहे मरम्मत कार्य के कारण राम बाग रोड-आजाद मार्केट मार्ग पर ट्रैफिक तीन दिनों तक प्रभावित रहेगा। इस संबंध में यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी किया गया है।

Fri, 21 Nov 2025 06:25 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि किशन गंज रेलवे अंडरपास पर चल रहे मरम्मत कार्य के कारण राम बाग रोड-आजाद मार्केट मार्ग पर ट्रैफिक तीन दिनों तक प्रभावित रहेगा।

ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, रेलवे अंडरब्रिज पर मरम्मत की जा रही है। इस वजह से 21 से 23 नवंबर तक भारी वाहनों और डीटीसी बसों के लिए रूट में बदलाव किया गया है। हालांकि, हल्के मोटर वाहनों को इस मार्ग से गुजरने की अनुमति होगी। एडवाइजरी में कहा गया है कि यात्रियों से इस मार्ग से बचने और अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाने का आग्रह किया गया है।

शास्त्री नगर से अंडरपास की ओर आने वाले ट्रैफिक को केडी चौक से वीर बंदा बैरागी मार्ग, स्वामी नारायण मार्ग, कमल टी-पॉइंट और आगे न्यू रोहतक रोड पर मोड़ दिया जाएगा। वहां से वे रानी झांसी रोड और आजाद मार्केट चौक पर मिल जाएंगे।

इसके अलावा, वाई-पॉइंट किशनगंज से ओल्ड रोहतक रोड, स्वामी नारायण मार्ग और कमल टी-पॉइंट होते हुए एक और मोड़ निर्धारित किया गया है।

पुलिस ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे किशनगंज की ओर से आजाद मार्केट अंडरपास से बचें। वहां मौजूद ट्रैफिक कर्मियों के निर्देश का पालन करें तथा केडी चौक और वाई-प्वाइंट किशनगंज से होकर जाने वाले वैकल्पिक मार्गों पर विचार करें।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
