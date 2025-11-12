Hindustan Hindi News
उत्तराखंडवासियों को गाजियाबाद में आयुष्मान कार्ड से नहीं मिल रहा इलाज, कहां है दिक्कत

संक्षेप: उत्तराखंड के लोगों को गाजियाबाद में आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं मिल पा रहा है। यहां के निजी अस्पतालों में उत्तराखंड मूल के आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों को अब भर्ती नहीं किया जा रहा। इसके चलते उन्हें इलाज के लिए मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही है, जिससे परिजनों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

Wed, 12 Nov 2025 09:28 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
उत्तराखंड के लोगों को गाजियाबाद में आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं मिल पा रहा है। यहां के निजी अस्पतालों में उत्तराखंड मूल के आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा। इसके चलते उन्हें मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही, जिससे परिजनों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

गाजियाबाद में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते हैं। उनके आयुष्मान कार्ड भी मूल पते के ही बने हुए हैं। नए नियमों के मुताबिक, अब उत्तराखंड के मरीजों को अपने मूल जिले से रेफर लेटर लाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद ही कार्ड से इलाज मिल सकेगा। नए नियम से मरीजों को न केवल इलाज मिलने में देरी हो रही, बल्कि उन पर आर्थिक बोझ भी बढ़ गया है।

सिद्धार्थ विहार निवासी देवभूमि उत्तराखंड समिति के सचिव नंद नेगी का कहना है कि उत्तराखंड सरकार इस नियम पर पुनर्विचार करे, ताकि मरीजों को आपातकालीन स्थिति में आसानी से इलाज मिल सके।

गाजियाबाद के नोडल अधिकारी डॉ. राजेश तेवतिया ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने नियम बनाया है कि मरीज को इलाज के लिए जिले से रेफर होना जरूरी है। बिना रेफर के दूसरे राज्य में कार्ड से इलाज संभव नहीं है। हालांकि बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य कई राज्यों में ऐसा प्रावधान नहीं है। वहां के मरीज सीधे इलाज करा सकते हैं।

मूलरूप से उत्तराखंड के रहने वाले लोगों को परेशानी

शास्त्रीनगर निवासी राम सिंह रावत ने बताया कि उन्हें गुर्दे में पथरी है। उनके पास आयुष्मान गोल्डन कार्ड मौजूद है। मंगलवार को उन्होंने पटेल नगर स्थित एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के लिए भर्ती लिया गया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि बिना रेफर लेटर के आयुष्मान कार्ड सक्रिय नहीं होगा। ऐसे में इलाज का खर्च निजी रूप से देना पड़ेगा। राम सिंह की स्थिति गंभीर थी, इसलिए उन्हें भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने ऑपरेशन और अन्य खर्च मिलाकर 70 हजार रुपये का बिल बताया। इससे परिवार पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया।

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
