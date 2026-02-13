दिल्ली के मादीपुर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत, मंत्री ने बताया- यहां मिलेंगी कौन सी सुविधाएं
मंत्री ने बताया कि दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के सालभर के अंदर दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की कुल संख्या अब 370 तक पहुंच गई है और अब तक 14 लाख से ज्यादा नागरिक इन केंद्रों पर इलाज व अन्य जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं का का लाभ उठा चुके हैं।
दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ा कदम बढ़ाया और एक साथ 51 नए 'आयुष्मान आरोग्य मंदिरों' का उद्घाटन किया। इस दौरान दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने मादीपुर में बने 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' को जनता को सौंपा और इससे जनता को मिलने वाले फायदों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मादीपुर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में एक खास मैटरनिटी वार्ड बनाया गया है, जो कि एक मॉडल साबित होगा और इसी के आधार पर अन्य आरोग्य मंदिरों में भी ऐसे वार्ड बनाए जाएगे। उन्होंने बताया कि मादीपुर का यह केंद्र सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होगा, ताकि आस-पास के लोगों को आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके।
इस मौके पर वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा- 'इन आरोग्य मंदिरों के बनने से माताओं, बुजुर्गों और परिवारों को अब सामान्य इलाज के लिए दूर-दराज के बड़े अस्पतालों तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें घर के आसपास ही जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाएंगी। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हुए हमारा लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सीधे जनता के करीब लाना है।'
आगे इन केंद्रों पर मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन केंद्रों पर निःशुल्क डॉक्टरी सलाह के साथ ही जरूरी दवाएं और 100 से ज्यादा तरह की जांच सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही मधुमेह, हाइपरटेंशन और कैंसर की स्क्रीनिंग, माता और शिशु के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण तथा मानसिक स्वास्थ्य परामर्श जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। जिससे कि ना केवल लोगों की परेशानियां कम होंगी, बल्कि साथ ही बड़े सरकारी अस्पतालों पर दबाव भी कम होगा और लोगों को समय पर इलाज भी मिल सकेगा।
आगे उन्होंने बताया कि नए खुले मादीपुर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में एक खास मैटरनिटी वार्ड (मातृत्व वार्ड) है, जो एक आदर्श मॉडल साबित होगा और जिसे चरणबद्ध तरीके से दिल्ली के अन्य जन आरोग्य मंदिरों में भी बनाया जाएगा। इस सेंटर में एक ध्यान और योग सुविधा कक्ष भी बनाया गया है, जहां प्रशिक्षित योग प्रशिक्षक हफ्ते में दो बार सेशन करेंगे और महिलाओं को स्वस्थ रहने के लिए प्रशिक्षण देकर जाएंगे।
उन्होंने बताया कि भविष्य में यहां टीबी केयर सर्विस, विस्तृत कैंसर जांच और उपचार सहायता जैसी अतिरिक्त सेवाएं भी शुरू की जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे बताया कि दिल्ली के पब्लिक हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने और प्राथमिक से लेकर एडवांस्ड (उन्नत) इलाज की सुविधाओं को एकीकृत करने के लिए चरणबद्ध तरीके से इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी (IPHL) और क्रिटिकल केयर ब्लॉक (CCB) विकसित किए जा रहे हैं।
उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी शहर में एक आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। जिसके बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, 'दिल्ली में आज 51 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शुभारंभ हुआ है। मात्र एक वर्ष में दिल्ली में 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की शुरुआत हमारी सरकार की स्पीड और स्केल का प्रमाण है। इसका सबसे बड़ा लाभ दिल्लीवासियों को मिल रहा है, जिन्हें अब अपने ही क्षेत्र में जांच, उपचार और आवश्यक दवाइयों की सुविधा सुलभ हो रही है। हम शीघ्र ही 1100 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करने के अपने लक्ष्य को भी पूरा करेंगे, ताकि हर नागरिक को उसके अपने क्षेत्र में भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में फ्री टेस्ट, निःशुल्क दवाइयां, उन्नत डायग्नोस्टिक सेवाएं, कैंसर स्क्रीनिंग, टीकाकरण और मातृ-शिशु देखभाल की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस अवसर पर सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, विधायक करतार सिंह तंवर जी, निगम पार्षद सुंदर सिंह तंवर सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे।'
