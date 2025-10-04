गाजियाबाद में आयुष महाविद्यालय बनने का रास्ता साफ, 3 जिले के लोगों को मिलेगा लाभ

गाजियाबाद के मोदीनगर के गांव सैदपुर हुसैनपुर डीलना में आयुष महाविद्यालय बनने का रास्ता साफ हो गया है। मोहिउद्दीनपुर खरखौदा रोड पर 13.5 एकड़ भूमि में इसका निर्माण कार्य कराया जाएगा। डीएम ने जमीन स्थानांतरण के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है।

गाजियाबाद के मोदीनगर के गांव सैदपुर हुसैनपुर डीलना में आयुष महाविद्यालय बनने का रास्ता साफ हो गया है। मोहिउद्दीनपुर खरखौदा रोड पर 13.5 एकड़ भूमि में इसका निर्माण कार्य कराया जाएगा। डीएम ने जमीन स्थानांतरण के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। आयुष महाविद्यालय बनने से गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़ जिले के लोगों को काफी फायदा मिलेगा।

बता दें कि बागपत मोदीनगर लोकसभा क्षेत्र से रालोद के सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान ने पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर मोदीनगर विधासनसभा क्षेत्र में आयुष महाविद्यालय बनाने की मांग की थी।

मुख्यमंत्री ने उन्हें जल्द इसकी घोषणा करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद कस्बा निवाड़ी के अलावा गांव सैदपुर हुसैनपुर डीलना, तलहैटा में महाविद्यालय बनाने के लिए जमीन की तलाश करनी शुरू की गई। मोदीनगर तहसील प्रशासन की ओर से मोहिउद्दीनपुर खरखौदा मार्ग स्थित हुसैनपुर सैदपुर डीलना तलहैटा मार्ग पर 13.5 एकड़ भूमि चिह्नित कर जिलाधिकारी को प्रस्ताव भेज दिया गया है।

हुसैनपुर सैदपुर डीलना गांव जिला मेरठ व हापुड के नजदीक लगता है। इस मार्ग पर वाहनों के आवागमन की भी व्यवस्था है और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी नजदीक है। प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दे दी है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने शासन को इसका प्रस्ताव भेज दिया है। वहीं, शासन से मंजूरी मिलने के बाद जल्द महाविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, योग और नैचुरोथैपी की होगी पढ़ाई मेरठ मंडल में आयुष महाविद्यालय बनाने का प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन है। 13.5 एकड़ भूमि नहीं मिलने के चलते यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका। अब हुसैनपुर सैदपुर डीलना और तलहैटा के जंगल में भूमि चिह्नित कर ली गई है। इस महाविद्यालय में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, योग और नैचुरोथैपी की पढ़ाई कराई जाएगी। आयुर्वेद महाविद्यालय में हर साल 100 छात्रों को दाखिला दिया जाएगा। इसके अलावा इलाज की भी समुचित व्यवस्था होगी, जिससे स्थानीय लोगों को अब दूर नहीं जाना होगा।