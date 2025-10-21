'करोड़ों खर्च, फर्जी आस्था', अयोध्या दीपोत्सव पर राजनीति; AAP का BJP पर वीडियो वाला हमला

संक्षेप: अयोध्या में दीपोत्सव पर अब राजनीति शुरू हो गई है। 'आप' के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दीपोत्सव के बाद का एक वीडियो शेयर कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को घेरा है। उन्होंने भाजपा पर करोड़ों रुपये खर्च कर फर्जी आस्था का प्रचार करने का आरोप लगाया है।

अयोध्या में दीपोत्सव पर अब राजनीति शुरू हो गई है। इस बार अयोध्या में 26 लाख से अधिक दीये जलाने के नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दीपोत्सव के बाद का एक वीडियो शेयर कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को घेरा है। उन्होंने भाजपा पर करोड़ों रुपये खर्च कर फर्जी आस्था का प्रचार करने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने कहा कि राम के नाम पर दीप जलाकर, रहीम के नाम पर नफरत फैलाना, प्रभु श्री राम का आदर्श नहीं है।

'आप' सांसद ने अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म 'एक्स' पर अयोध्या में दीपोत्सव के बाद का एक वीडियो शेयर कर लिखा, ''करोड़ों खर्च, फर्जी आस्था का प्रचार, विश्व रिकॉर्ड का डंका और जमीनी सच्चाई। ये है भाजपा का प्रभु श्री राम के प्रति नकली प्यार। हिंदू धर्म में जलते दिये को बुझाना अशुभ है। देखिए किस तरह भाजपाई अधर्मियों ने अयोध्या में भगवान श्री राम के नाम पर जलते हुए दीपक को कूड़े की तरह हटवाया।''

वहीं, एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा कि राम के नाम पर दीप जलाकर, रहीम के नाम पर नफरत फैलाना, प्रभु श्री राम का आदर्श नहीं है।

दीपोत्सव में अयोध्या ने 26 लाख दीये जलाकर बनाया गया विश्व रिकॉर्ड गौरतलब है कि 19 अक्टूबर को भगवान राम की पवित्र नगरी अयोध्या में दिव्य नजारा देखने को मिला। दीपोत्सव के नौवें संस्करण में भगवान श्री राम की इस पावन धरा को 26 लाख 17 हजार 215 दीपों से जगमगा कर एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया गया। इस दौरान देश-विदेश से आए श्रद्धालुओं ने "श्री राम, जय राम, जय जय राम" के जयकारों से शहर को गुंजायमान कर दिया।

राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, श्रद्धालुओं ने सरयू नदी के तट पर पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर अयोध्या का हर मंदिर, गली और घर भक्ति की आभा से जगमगा उठा।

सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने दो नए ‘गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड’ बनाए। पहला, शहर भर में 26 लाख 17 हजार 215 दीप जलाने का और दूसरा 2,128 वेदाचार्यों, पुजारियों और साधकों द्वारा एक साथ मां सरयू की आरती करने का। बयान के मुताबिक, दोनों उपलब्धियों की ड्रोन के जरिये गिनती करके पुष्टि की गई और उन्हें ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स’ के प्रतिनिधियों द्वारा प्रमाणित किया गया।