भारत का भरोसेमंद दोस्त, एक युग का अंत; ईरान सुप्रीमो खामेनेई के मारे जाने पर AAP सांसद भी दुखी
इजरायली हमले में ईरान सुप्रीम लीडर खामेनेई के मारे जाने से भारत में शिया मुसलमान जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच आप सांसद संजय सिंह ने भी खामेनेई को श्रद्धांजलि दी है। कहा कि एक युग का अंत हो गया।
घेराबंदी, पाबंदी और धमकियों के दौर के बाद आखिरकार अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला बोल दिया। दोनों देशों की सेनाओं ने कई ओर से ईरान पर बमबारी शुरू कर दी। ईरान ने भी पलटवार किया और इजरायल सहित अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों की बौछार कर दी। इससे मध्यपूर्व एशिया दहल गया। इजरायली हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है। खामेनेई की मौत पर भारत में भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कश्मीर, दिल्ली और लखनऊ समेत देश के विभिन्न हिस्सों से शिया मुसलमानों में मातम है। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि एक युग का अंत हो गया। उन्होंने खामेनेई को भारत का सबसे 'भरोसेमंद दोस्त' करार दिया।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने X पोस्ट में लिखा है, “ख़ामेनेई का जाना एक युग का अंत है। भारत ने अपना एक सच्चा दोस्त खो दिया है। खामेनेई जी को विनम्र श्रद्धांजलि। ईरान भारत का परम्परागत मित्र है, उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा हमारा साथ दिया, कश्मीर के मुद्दे पर भारत के पक्ष वोट किया, ऊर्जा क्षेत्र में भारत को सुरक्षा प्रदान की, सस्ता तेल उपलब्ध कराया। आज ईरान संकट में है भारत को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वैश्विक तानाशाह अमेरिका को रोकना होगा, वेनेजुएला के बाद ईरान आगे कौन? अमेरिका और इज़रयाल की तानाशाही के कुछ तो बोलो मोदी जी, आप विश्वगुरु नही गुरुघंटाल हो।”
संजय सिंह ने केंद्र सरकार से इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने का भी आग्रह किया, उन्होंने दुनिया भर में फैल रहे 'वैश्विक तानाशाह अमेरिका के अत्याचार' के बारे में आगाह किया।
ईरान में क्या हो रहा है?
ईरान में इस समय अभूतपूर्व तनाव और अस्थिरता का माहौल है। रिपोर्ट्स के अनुसार, शनिवार को अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए एक संयुक्त सैन्य हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत गई है। हमले में खामेनेई के तेहरान स्थित आवास को निशाना बनाया गया, जिसमें उनके साथ परिवार के कुछ सदस्य और कई शीर्ष सैन्य अधिकारी भी मारे गए हैं।
ईरान में 40 दिन का शोक
ईरानी सरकारी मीडिया ने इस खबर की पुष्टि करते हुए देश में 40 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की है। पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके हुए हैं और सभी सरकारी संस्थानों में सात दिनों का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। खामेनेई की मृत्यु के बाद ईरान के भविष्य और नेतृत्व को लेकर गहरी अनिश्चितता बनी हुई है। फिलहाल देश की कमान राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन और न्यायपालिका प्रमुख की एक समिति के पास है।
सुरक्षा के लिहाज से पूरे ईरान में, विशेषकर तेहरान और कोम जैसे महत्वपूर्ण शहरों में भारी सैन्य तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह के आंतरिक विद्रोह या अशांति को रोका जा सके। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत मिडिल ईस्ट के देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजरायल पर मिसाइलें दागी गई हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन