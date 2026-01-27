दिल्ली के पास आएगी प्लॉटों की योजना, कब शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन; लोकेशन से साइज तक जानें सब कुछ
दिल्ली के करीब अपने मनमुताबिक सपनों का घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। आवास एवं विकास परिषद ने गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में जमीन सहित मकान बनाने के लिए आवासीय प्लॉटों की योजना लाने की तैयारी पूरी कर ली है। योजना के तहत अगले महीने से 170 प्लॉटों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे।
गाजियाबाद में एनएच-9 और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के किनारे बसी सिद्धार्थ विहार योजना एक प्राइम लोकेशन वाली जगह है। यहां से एनसीआर के कई शहरों दिल्ली, नोएडा, हापुड़, मेरठ, और बुलंदशहर की सीधी कनेक्टिविटी है। इसके चलते यहां पर घरों के लिए लगातार मांग बढ़ रही है।
किस साइज के होंगे प्लॉट
लोगों की बढ़ती मांग के मद्देनजर आवास एवं विकास परिषद ने सिद्धार्थ विहार सेक्टर 10 में 168 प्लॉटों की योजना तैयार की है। इनमें 72 वर्ग मीटर के 56 प्लॉट और 112.50 वर्ग मीटर के 101 प्लॉट शामिल हैं।
इसके अलावा 11 कॉमर्शियल प्लॉट भी प्रस्तावित हैं। इनका क्षेत्रफल 524.28 वर्ग मीटर से लेकर 1832.81 वर्ग मीटर तक रहेगा। इसके अलावा एक प्लॉट स्कूल और एक प्लॉट अस्पताल के लिए भी आरक्षित किया गया है। इससे ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि प्लॉटों की संख्या के मुकाबले चार से पांच गुना आवेदन मिल सकते हैं।
