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काम की बात: फैज रोड-रानी झांसी कॉरिडोर से 9 दिन रहे दूर, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जाम से बचने को बताए नए रूट

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अगर आप भी रानी झांसी फ्लाईओवर के रास्ते सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर बताया है कि फैज रोड से ईदगाह गोलचक्कर होते हुए रानी झांसी फ्लाईओवर वाले रूट से वाहन चालक अगले 9 दिन बचकर निकलें।

फैज रोड-रानी झांसी कॉरिडोर से 9 दिन रहे दूर, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जाम से बचने को बताए नए रूट

राजधानी दिल्ली के फैज रोड से ईदगाह गोलचक्कर होते हुए रानी झांसी फ्लाईओवर तक 9 दिन यातायात बाधित रहेगा। इस कॉरिडोर पर वाहन चालकों को जाम का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। पुलिस ने लोगो से कहा है कि वे यात्रा से पहले रूट प्लान करें और नेविगेशन एप की सहायता लें।

दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ने इस कॉरिडोर पर हेवी केबल बिछाने का काम शुरू किया है। यह कार्य 18 जून तक चलेगा। इस दौरान कई स्थानों पर सड़क खोदने का काम होगा, जिसके लिए बैरिकेड लगाए गए हैं। ऐसे में इस कॉरिडोर पर यातायात प्रभावित रहेगा।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड 8 से 18 जून तक फैज रोड से ईदगाह गोलचक्कर होते हुए रानी झांसी फ्लाईओर तक 220 KV केबल बिछाने का काम कर रही है। इस काम के चलते इस रास्ते पर कई जगहों पर सड़क काटने का काम किया जा रहा है। लोगों की सुरक्षा के लिए काम वाली जगहों पर बैरिकेड लगाए गए हैं। इसलिए काम के दौरान इस कॉरिडोर पर ट्रैफिक प्रभावित रहने की संभावना है।

ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक, सुबह 8 बजे से 11 बजे और शाम 5 बजे से रात 9 बजे के बीच सबसे ज्यादा जाम लगने की उम्मीद है। यात्रियों से अपील है कि वे इन घंटों के दौरान प्रभावित रास्ते से न गुजरें।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग का सुझाव देते हुए कहा है कि मध्य और नई दिल्ली से उत्तर व उत्तर-पश्चिम दिल्ली जाने वाले वाहन चालक पूसा रोड, लिंक रोड, वंदेमातरम मार्ग होते हुए रिज रोड या रानी झांसी रोड से जा सकते हैं। इसके अलावा देशबंधु गुप्ता रोड, पंचकुइयां रोड, आउटर रिंग रोड से ईदगाह गोलचक्कर को बाईपास किया जा सकता है।

करोल बाग और ओल्ड राजेंद्र नगर से आईएसबीटी कश्मीरी गेट या सिविल लाइंस जाने वाले यात्री जीवन माला अस्पताल न्यू रोहतक रोड से आजाद मार्केट फ्लाईओवर या पुल बंगश के रास्ते पहुंच सकते हैं। पूसा रोड और करोल बाग से बुलेवार्ड रोड जाने वाले वाहन दयाल सिंह कॉलेज रोड, चौक फिल्मिस्तान होते हुए साधु वासवानी मार्ग से निकल सकते हैं।

यात्रियों के लिए सलाह

• अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और प्रभावित रास्ते पर संभावित भीड़ को देखते हुए यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें।

• ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करें और ट्रैफिक से जुड़े संकेतों (साइन) का ध्यान रखें।

• लेन के नियमों का पालन करें, ट्रैफिक नियमों को मानें और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने में ट्रैफिक कर्मियों का सहयोग करें।

• मुख्य चौराहों और गोल-चक्करों पर तैनात पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करें।

• परेशानी से बचने के लिए जहां भी संभव हो, वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें।

• वाहन चालकों से अनुरोध है कि वे सड़क पर संयम रखें। किसी भी परेशानी या मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर: 1095/011-25844444 पर संपर्क कर सकते हैं।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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