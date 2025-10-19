Hindustan Hindi News
नोएडा में इन 3 जगहों पर मकान-दुकान खरीदने से बचें, प्राधिकरण ने जारी की खसरा नबंर लिस्ट

संक्षेप: नोएडा प्राधिकरण ने सार्वजनिक सूचना के जरिये लोगों से सलारपुर, भंगेल और हाजीपुर गांव की जमीन के 46 खसरा नंबरों पर संपत्ति खरीदने से बचने की अपील की है। प्राधिकरण ने इन सभी खसरा नंबरों की लिस्ट जारी की है।

Sun, 19 Oct 2025 08:08 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा प्राधिकरण ने सार्वजनिक सूचना के जरिये लोगों से सलारपुर, भंगेल और हाजीपुर गांव की जमीन के 46 खसरा नंबरों पर संपत्ति खरीदने से बचने की अपील की है। प्राधिकरण ने इन सभी खसरा नंबरों की लिस्ट जारी करने के साथ ही संपत्ति की खरीद-फरोख्त न करने के लिए लोगों को आगाह किया है।

प्राधिकरण के वर्क सर्किल-8 ने खसरा नंबरों की सूची जारी की। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित खसरा नंबर की जमीन पर अवैध रूप से निर्माणाधीन फ्लैट, दुकानें, ऑफिस स्पेस की खरीद-फरोख्त न करें। इससे आम लोगों को कोई वित्तीय नुकसान हो सकता है। अगर कोई संपत्ति खरीदता है तो वह उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।

अधिकारियों ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित जमीन पर कुछ भूमाफिया अवैध निर्माण कर रहे हैं। इन इमारतों के खिलाफ समय-समय पर प्राधिकरण ध्वस्तीकरण और सील करने की कार्रवाई करता है। अब दोबारा से कुछ खसरा नंबर की जमीनों पर भूमाफिया अवैध निर्माण शुरू कर चुके हैं। प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए खसरा नंबर की जमीन पर बनी अवैध इमारतों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है।

क्यूआर कोड से ले सकते हैं जानकारी

सार्वजनिक सूचना जारी करने के साथ प्राधिकरण ने एक क्यूआर कोड भी जारी किया है। इसमें अवैध निर्माण को लेकर अधिक जानकारी दी गई है।

तीन गांवों में हो रहे अवैध निर्माण

सलारपुर- खसरा नंबर 700 से 715, 723, 724, 728 से 735 तक, 745 से 752 तक, 759, 760, 762, 763, 764, 779, 780, 795 से 798 तक। भंगेल बेगमपुर-खसरा नंबर 217 और हाजीपुर-खसरा नंबर412।

