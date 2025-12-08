Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsavaidh sambadh ke virodh par pati ke hath pair tudwane wali patni samet 4 arrest, faridabad crime news
अवैध संबंध के विरोध पर तुड़वाए पति के हाथ-पैर, पत्नी-प्रेमी समेत 4 गिरफ्तार

अवैध संबंध के विरोध पर तुड़वाए पति के हाथ-पैर, पत्नी-प्रेमी समेत 4 गिरफ्तार

संक्षेप:

फरीदाबाद अपराध जांच शाखा सेक्टर-48 की टीम ने अपने पति के हाथ-पैर तुड़वाने के आरोप में पत्नी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अवैध संबंधों का विरोध करने पर महिला ने अपने पति पर हमला करवाया था। आरोपियों में महिला का प्रेमी और उसके दोस्त शामिल हैं।  

Dec 08, 2025 08:56 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

फरीदाबाद अपराध जांच शाखा सेक्टर-48 की टीम ने अपने पति के हाथ-पैर तुड़वाने के आरोप में पत्नी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अवैध संबंधों का विरोध करने पर महिला ने अपने पति पर हमला करवाया था। आरोपियों में महिला का प्रेमी और उसके दोस्त शामिल हैं। पुलिस ने शनिवार को आरोपियों को अदालत में पेश किया। अदालत ने हमला करने के आरोपियों को जमानत दे दी, जबकि आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस के मुताबिक, 24 सितंबर की रात को जब आरोपी महिला का पति ललित ड्यूटी जाने के लिए अपने घर से बाहर निकला तो कुछ नकाबपोश लोगों ने घेर कर उन पर डंडों से हमला कर दिया था। इससे उनके हाथ-पैर टूट गए थे। जान से मारने की धमकी देकर हमलावर फरार हो गए थे। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

पुलिस ने जांच के दौरान भारत कॉलोनी निवासी हर्ष भाटी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद आरोपी ने जो रहस्योदघाटनकिया उसे सुनकर पुलिसकर्मी भी सन्न रह गए। आरोपी ने बताया कि घायल व्यक्ति की पत्नी ने ही यह हमला करवाया है। उसने इस अपराध को अपने दोस्त सेक्टर-87 निवसी अनिल, सेक्टर-30 निवासी गुन्ना अरनव के साथ मिलकर अंजाम दिया था। आरोपी ने बताया कि घायल की पत्नी से उसकी दोस्ती हो गई थी। इसका पता उसके पति को चल गया था। पति टोका-टाकी करता था। इस पर उसने महिला के कहने पर यह हमला किया था। आरोपी के खुलासे के बाद पुलिस ने घायल की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया।

करीब डेढ़ वर्ष पहले आरोपी महिला और मुख्य आरोपी की जान-पहचान इंस्टाग्राम के जरिये हुई थी। दोनों में अवैध संबंधों का पता महिला के पति को चल गया था। वह अवैध संबंधों का विरोध करता था।

महिला की किसी ने जमानत नहीं ली

पुलिस सूत्रों का कहना है कि अपने पति पर हमला करवाने के बाद से महिला पुलिस पर आरोपियों को गिरफ्तार न करने का आरोप लगा रही थी। प्रदेश महिला आयोग में भी उसने अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। वहीं पुलिस ने जब गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को अदालत में पेश किया तो आरोपी महिला की जमानत देने के लिए अदालत में कोई नहीं पहुंचा। इसकी वजह से अदालत ने आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जबकि आरोपियों को जमानत देने के लिए उनके परिचित पहुंच गए थे। इस वजह से उन्हें अदालत में जमानत मिल गई।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Crime News Faridabad News Faridabad Crime News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।