अवध ओझा ने कॉकरोच जनता पार्टी को क्या दिया ज्ञान, कहा- ऐसा किया तो विदेशी मदद भी मिलेगी
कॉकरोच जनता पार्टी को अवध ओझा ने सफल होने के लिए कुछ मंत्र दिए हैं। उन्होंने अराजकता और हिंसा से बचने की सलाह देते हुए जंतर मंतर पर 100 ही लोगों को अनशन करने और देशभर में हर घर में झंडा लगाने को कहा है।
मशूहर कोचिंग शिक्षक और आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता अवध ओझा ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को 'ज्ञान' देते हुए सफलता के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। ओझा ने हिंसा और अराजकता से बचने की सीख देते हुए अनशन पर 100 ही लोगों को बैठने को कहा और बाकी को देश में घूम-घूमकर लोगों को जोड़ने का सुझाव दिया। साथ ही हर घर में कॉकरोच वाला झंडा लगाने को भी कहा है।
ओझा का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कॉकरोच जनता पार्टी को कई सुझाव देते नजर आ रहे हैं। पहले ही चुनाव में हार के बाद तुरंत राजनीति से संन्यास ले लेने वाले अवध ओझा ने CJP को सफलता के मंत्र सिखाते हुए कहा, 'कॉकरोच जनता पार्टी से मैं कहूंगा कि जितने भी काम करना, संवैधानिक तरीके से करना। किसी के बहकावे, भड़कावे में मत आना, यह तुम्हारा देश है। बहुत आराम से तुम संवैधानिक ढंग से इस देश को बदल सकते हो। हर घर में कॉकरोच है। इसलिए यदि कोई कहेगा कि हिट मार देंगे तो वह गलतफहमी में है। कॉकरोचों की बात सुननी पड़ेगी।'
ओझा ने कॉकरोच जनता पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने की सलाह देते हुए कहा कि यदि कोई गलती कर दी तो यह आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। अराजकता और हिंसा से बचने की सीख देते हुए ओझा ने कहा, 'आप जो भी करना संविधान के तहत करना, जो प्रजातंत्र में किया जाता है उस तरह करना। आप किसी के बकावे में मत आना। बहकावे और भड़कावे में आए और कोई भी गलती कर दी तो आपका यह बहुत अच्छा आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। बचपना मत करना, कुछ भी अराजकता वाला काम मत करना।'
अनशन और झंडे वाला क्या सुझाव
6 जून को जंतर मंतर पर अपेक्षा से कम पर ठीकठाक भीड़ जुटाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी को अवध ओझा ने 100 लोगों के साथ ही अनशन का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर 100 ही लोग रहे हैं और बाकी अपने घरों में कॉकरोच वाले झंडे लगाएं। उन्होंने कहा, ' प्रतीकात्मक अनशन करो, 100 ही लोग जंतर मंतर पर बैठें और बाकी युवा अपने देश में घरों पर खड़े होकर प्रतीकात्मक झंडे लगाए। जब सरकार को दिखेगा कि हर घर में झंडा लग रहा है तो अहसास होगा कि गलत रास्ते पर जा रहे हैं। 100 प्रमुख लोग ही जंतर मंतर पर बैठो, उस दिन पूरे देश में कॉकरोच अपने घर में झंडे लगाए। प्रजातंत्र में नंबर का ही तो खेल है। अभी किसी शहर में सारे घरों में कॉकरोच का झंडा लग जाए तो शहर का नेता घबरा जाएगा। किसी एक शहर में करके देखो उस जिले का नेता घबरा जाएगा और नेतृत्व को फोन करेगा।'
तो मिलेगी अंतरराष्ट्रीय मदद: ओझा
अवध ओझा ने सत्याग्रह की सीख के साथ यह भी कहा कि सत्य और अहिंसा से आंदोलन चलाने पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, 'अराजकता मत फैलाना। अहिंसा और सत्याग्रह से ऐसे काम कर सकते हो कि सरकार को आपकी बात सुननी पड़ेगी। जब आप अहिंसा और सत्याग्रह पर चलोगे तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी आपकी मदद करेगा। आप किसी एक शहर को चुन लो, दिल्ली को चुन लो और घर में आप कॉकरोच के झंडे लगवा दो। देखो रातोंरात दिल्ली की हवा बदल जाएगी। बहुत ताकत है सत्य और अहिंसा में।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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