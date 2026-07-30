अभिजीत दीपके के लिए सबसे बड़ा टारगेट क्या, अवध ओझा ने बताया; कहा- हर घर में कॉकरोच
मशहरू कोचिंग गुरु अवध ओझा ने कहा है कि अभिजीत दीपके को सबसे पहले देश का जनजागरण करना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि किस मुद्दे पर ताली बजानी है और किस मुद्दे पर नहीं। उन्होंने दीपके को गांधी की राह पर चलने की सलाह दी।
मशहूर कोचिंग गुरु और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता अवध ओझा ने कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को सबसे पहले देश की जनता को जगाना चाहिए। उन्हें जनता को इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि पाकिस्तान, हिंदु-मुसलमान के लिए नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग आदि की बातों पर ताली बजाए। ओझा ने कहा कि उन्होंने सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके से भी बात की और उन्हें बधाई देते हुए बताया कि क्या-क्या करना चाहिए।
एक पॉडकास्ट में अवध ओझा ने देश में अच्छे नेताओं से जुड़े एक सवाल के जवाब में एक तरफ जहां राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का नाम लिया तो भाजपा के भी दो सांसदों का जिक्र करते हुए कहा कि उस दल में भी अच्छे नेताओं की कमी नहीं है। ओझा ने कहा, 'मुझे शशि थरूर बहुत पसंद हैं, एक नेता में तीन चार चीजें होनी चाहिए, ज्यादा नहीं भी पढ़ा है तो समझ होनी चाहिए। अकबर महान क्यों हैं, वह पढ़ा लिखा नहीं है उसके नवरत्न बहुत महान है। भाजपा में भी एक से एक नेता हैं, ऐसा नहीं है कि भाजपा में पढ़े-लिखे नेता नहीं हैं। उनके राज्यसभा सांसद हैं सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा आईएएस भी रहे, डॉक्टर भी रहे और अब लोकसभा के सांसद हैं। अरविंद केजरीवाल अच्छे नेता हैं, राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं। नेताओं की कमी इस देश में नहीं है, कमी है इस देश की बेहोश जनता।'
अवध ओझा ने कहा कि जनता देश के नेताओं से हिसाब नहीं मांगती क्योंकि उसे बजट के बारे में पता ही नहीं। लोग राखी सावंत की शादी की चर्चा करते हैं, केतन अग्रवाल की हत्या की पूरी देश में चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि इस देश की जनता को जागना होगा। जब तक इस देश की जनता ताली बजाएगी, पाकिस्तान पर, हिंदू-मुसलमान पर तब तक इस देश को अच्छे नेता कभी नहीं मिलेंगे। इस देश की जनता को ताली बजाना है, इन्फ्रास्ट्रक्चर पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर इंडस्ट्री पर।
भारत नेपाल नहीं है: अवध ओझा
भारत में युवाओं के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की आवश्यकता से जुड़े एक सवाल पर ओझा ने कहा कि यंग लीडरशिप होनी चाहिए। उन्होंने पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि आज उन्हें टी20 खेलने के लिए कहा जाए तो वह नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उस समय की क्रिकेट अलग थी, लेकिन आज के क्रिकेट को नहीं समझ पाएंगे। ऐसे में जो आज का युवा है आज के दौर को समझता है, युवा प्रधानमंत्री बनेगा तो इससे अच्छी बात नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि भारत नेपाल नहीं है। यहां बहुत विविधता है, गांधी को 22 साल लगे इस देश को जगाने में, 1920 से 1942।
अभिजीत दीपके के लिए क्या बताया सबसे बड़ा टारगेट
अवध ओझा ने कॉकरोच जनता पार्टी और इसके फाउंडर का जिक्र करते हुए बताया कि उन्हें देश को जगाना चाहिए। ओजा ने कहा, 'अभिजीत दीपके से मेरी एक दिन बात हुई। मैंने फोन भी किया उसको बधाई दी। मैंने कहा कि देखो तुम लोगों के बारे में बात करता रहता हूं। अभी सीजेपी को सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि उसे गांधी के रास्ते पर चलना चाहिए और देश की जनता को जगाना चाहिए। क्योंकि कॉकरोच हर घर में है, हर वार्ड में, हर शहर में। वह सिर्फ एक बात जनता को जाकर बोले- सीजेपी को जो सबसे बड़ा टारगेट है वह यही है जनजागरण। इस देश की जनता को बताना है कि पाकिस्तान, मुसलमान और मंदिर-मस्जिद पर ताली नहीं बजानी है, हमें उस नेता के लिए ताली बजानी है जो बात करेगा हेल्थ, एजुकेशन, इनफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री की। '
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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