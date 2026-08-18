Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अवध ओझा जाना चाहते थे राज्यसभा, बोले- मैंने केजरीवाल से कहा था कि मुझे...

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता अवध ओझा ने कहा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल से कहा था कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाए। ओझा ने कहा कि उन्होंने बिना किसी लाग-लपेट के केजरीवाल से यह बात कही थी। 

Aam Aadmi Party (AAP) candidate from Patparganj constituency Avadh Ojha
अवध ओझा ने कहा कि वह राज्यसभा जाना चाहते हैं।

दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मिली हार के कुछ महीने बाद ही राजनीति से संन्यास ले चुके अवध ओझा ने एक बड़ा खुलासा किया है। आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता और मशहूर कोचिंग गुरु ने कहा है कि वह राज्यसभा जाना चाहते थे और उन्होंने खुलकर यह बात 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से कही थी। ओझा ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में केजरीवाल के काम की तारीफ करते हुए यह बात कही।

अवध ओझा ने आरएसएस से जुड़े एक कार्यक्रम में एक तरफ जहां पीएम मोदी की तारीफ की तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सराहना भी की। ओझा ने इस दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें इस्तीफे से रोकने की कोशिश भी की और जानना चाहा था कि क्यों संन्यास ले रहे हैं। पढ़ाने की अपनी खास शैली को लेकर सोशल मीडिया में चर्चित अवध ओझा ने साफगोई के साथ कहा कि उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के केजरीवाल से कहा था कि उन्हें पंजाब से राज्यसभा भेजा जाए।

ये भी पढ़ें:अवध ओझा ने की RSS की तारीफ, कहा- मैं तो BJP से ही टिकट चाहता था

ओझा ने कहा, ‘कभी दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखिए। उस पार्टी ने कुछ भी किया होगा, दो काम उस आदमी (अरविंद केजरीवाल) ने बहुत अच्छे किए। मैं चुनाव प्रचार में गया तो झुग्गी में एक लड़की जर्मन-इंग्लिश बोल रही थी। व्यक्तिगत वह आदमी कैसा था, क्या कर रहा था, मुझे पता नहीं। लेकिन उस आदमी ने दो चीजें बहुत अच्छी की थीं, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। जब मैंने पार्टी छोड़ने का मन बनाया तो उन्होंने वजह भी पूछी, पूछा कि क्या राज्यसभा जाना है? तो मैंने कहा कि जाऊंगा जरूर लेकिन अभी होम वर्क करना है।'

मैंने कहा था, मुझे भेजिए राज्यसभा: अवध ओझा

यह पूछे जाने पर कि क्या केजरीवाल उन्हें राज्यसभा ऑफर कर रहे थे? ओझा ने कहा, 'वह भले ही नहीं कर रहो हों लेकिन मैंने अपनी मंशा बता दी थी। वह जो पंजाब से भेज रहे थे राज्यसभा, जो अब बीजेपी में आ गए हैं सात। मैंने कहा था कि आप पंजाब से इन्हें भेज रहे हो, हमें भेज दो। व्यक्तिगत कहा था मैं लाग-लपेट वाली बातें नहीं करता।' इतिहास को रोचक ढंग से पढ़ाने वाले ओझा ने केजरीवाल से अपनी इस बातचीत की कोई तारीख तो नहीं बताई लेकिन उनके शब्दों से पता चलता है कि यह बात 2025 के अंत की होगी। उन्होंने उस साल दिसंबर महीने में इस्तीफा दिया था।

ये भी पढ़ें:संदीप पाठक को तो मिल गया बड़ा काम, राघव चड्ढा के 'इनाम' पर बढ़ गईं अटकलें

करीब एक साल तक रहे ओझा, इस बीच राजिंदर गुप्ता गए राज्यसभा

दिसंबर 2024 में 'आप' में शामिल हुए अवध ओझा करीब एक साल तक अरविंद केजरीवाल की पार्टी में सक्रिय रहे और इस बीच 'आप' ने अक्टूबर 2025 में राजिंदर गुप्ता को राज्यसभा भेजा था। संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी। हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल जैसे नेताओं को मार्च 2022 में ही राज्यसभा भेजा गया था।

ये भी पढ़ें:AAP के ‘चाणक्य’ रहे संदीप पाठक पर BJP का दांव, 7 बागियों में इन्हें क्यों चुना
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Avadh Ojha
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करे और पाएं पल-पल की ताज़ा खबर