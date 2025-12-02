आपको टिकट दिया था कि...; साथ छोड़ने पर अवध ओझा को AAP नेता ने सुना डाला

संक्षेप: एक साल की पारी के बाद राजनीति को अलविदा कहने वाले मशहूर शिक्षक अवध ओझा को आम आदमी पार्टी (आप) नेता सोमनाथ भारती ने सुना डाला है। आप के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती ने ओझा से कहा कि उन्हें पहले ही सोचना चाहिए था।

एक साल की पारी के बाद राजनीति को अलविदा कहने वाले मशहूर शिक्षक अवध ओझा को आम आदमी पार्टी (आप) नेता सोमनाथ भारती ने सुना डाला है। पिछले साल आज ही के दिन 'आप' की सदस्यता लेने वाले ओझा ने ठीक एक साल बाद अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि राजनीति छोड़ने का फैसला व्यक्तिगत है। आप के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती ने ओझा से कहा कि उन्हें पहले ही सोचना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी ने उन्हें इस विश्वास के साथ टिकट दिया था कि चुनाव का नतीजा जो भी हो वह साथ काम करते रहेंगे।

मालवीय नगर से तीन बार विधायक रह चुके सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल हैं। सोमनाथ भारती ने अवध ओझा को एक्स पर जवाब देते हुए उनके प्रति सम्मान जाहिर किया, लेकिन 'राजनीति' पर मशूहर शिक्षक को 'ज्ञान' देने से नहीं चूके। उन्होंने कहा, ‘आपका मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं अविध ओझा जी, लेकिन राजनीति कोई अल्पकालिक प्रोजेक्ट नहीं है। आप जैसी परिपक्वता और प्रतिष्ठा के व्यक्ति को राजनीति में आने से पहले विकल्पों को तौलना चाहिए था- और वह भी आम आदमी पार्टी के साथ।’

सोमनाथ भारती ने मनीष सिसोदिया की पुरानी सीट से ओझा को टिकट दिए जाने की घटना का भी जिक्र करते हुए बताया कि पार्टी ने किस विश्वास के साथ उन्हें वहां से उतारा था। पूर्व मंत्री ने कहा कि मेहनत करने वाले दूसरे लोगों को दरकिनार करके उन्हें टिकट दिया गया था। भारती ने लिखा, 'ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने शुरुआत से ही कड़ी मेहनत की, उन्हें पटपड़गंज से टिकट दिया जा सकता था, लेकिन पार्टी ने यह भरोसा करते हुए आपको मौका दिया कि चुनावी नतीजे जो भी हों, आप हमारे साथ काम करते रहेंगे।'

सोमनाथ भारती ने आगे कहा, 'आम आदमी पार्टी भारत का भविष्य है और हमें इसे सभी राज्यों में सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कौन-सी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आम लोगों की बुनियादी जरूरतों में सुधार की बात करती है- जो भारत की 90% से ज्यादा आबादी को प्रभावित करती हैं? कृपया भाजपा और कांग्रेस नेताओं के भाषण सुनिए, कोई भी उन मूलभूत चिंताओं पर बात नहीं करता जिनका आम लोग सामना कर रहे हैं। यह ठीक नहीं हुआ, ओझा जी!'