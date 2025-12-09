क्या भाजपा में जा सकते हैं? अवध ओझा ने दिया सीधा जवाब
हाल ही में आम आदमी पार्टी (आप) और राजनीति छोड़ने वाले मशहूर कोचिंग शिक्षक अवध ओझा ने कहा है कि वह दोबारा इसमें नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक कोई ऐसी ईश्वरीय इच्छा या आदेश ना हो जाए वह राजनीति से दूर ही रहेंगे। ओझा ने भाजपा में जाने की संभावनाओं को भी खारिज किया है।
एक साल की पारी के बाद 2 दिसंबर को 'आप' और राजनीति को अलविदा कहने वाले अवध ओझा ने एक यूट्यूब पॉडकास्ट के दौरान आम आदमी पार्टी में जाने और छोड़ने की वजहों का खुलासा करते हुए कहा कि वह चुनाव लड़ने की इच्छा के तहत अरविंद केजरीवाल की पार्टी में गए थे और राजनीतिक के प्रैक्टिकल ज्ञान, होमवर्क में कमी की वजह से बाहर आ गए।
अवध ओझा से जब पूछा गया कि क्या वह भाजपा में जा सकते हैं तो उन्होंने बार-बार खारिज करते हुए कहा, 'अगर मुझे थोड़ा भी आभास होता कि भाजपा में जाना होता तो मेरा स्टैंड बिलकुल अलग होता। मुझे आजीवन राजनीति करनी नहीं है। टीचर के लिए सबसे बड़ा दर्द है कि उसका बोलना बंद हो जाए। जैसे आप पत्रकार हैं तो खुलकर बोलते हैं लेकिन राजनीत में आ जाएं तो आप एक फ्रैक्शन के हो जाएंगे, टीचर को, पत्रकार को राजनीति से दूर रहना चाहिए।'
एक बार फिर जब उनसे भाजपा में जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने राजनीति में जाने की संभावना से इनकार करते हुए इसकी एक और वजह गिनाई। उन्होंने कहा, 'राजनीति करनी ही नहीं है, मैंने कहा ना 150 करोड़ लोगों का बनकर रहना है, 10 पर्सेंट का नहीं, 15 पर्सेंट का नहीं। ठीक है भाजपा सरकार में है, हो सकता है बुला ही ले, कोई अच्छा सा पद दे दे, कल गाड़ी भी मिल जाए। लेकिन नहीं जाना। राजनीति करनी ही नहीं है।'
अवध ओझा ने तीन बार कहा कि वह राजनीति में दोबार नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। जब उन्हें कसम खाने को कहा गया तो ओझा ने कहा कि यदि कोई आसमानी आदेश या ईश्वरीय इच्छा हो जाए, तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन राजनीति में जाने की अब उनकी अपनी इच्छा नहीं है।