अवध ओझा ने की RSS की तारीफ, पूर्व AAP नेता ने कहा- मैं तो BJP से ही टिकट चाहता था
अवध ओझा ने आरएसएस की तारीफ करते हुए कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें कैसरगंज की सीट का प्रस्ताव दिया गया था।
मशहूर कोचिंग गुरु और आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता अवध ओझा ने राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) की तारीफ करते हुए कहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से ही चुनाव लड़ना चाहते थे। आरएसएस की पत्रिका पाञ्चजन्य के एक कार्यक्रम में शामिल हुए ओझा ने 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान आरएसएस की भूमिका का जिक्र करते हुए यह बात कही। 'आप' के टिकट पर 2025 में दिल्ली के पटपड़गंज सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले कोचिंग शिक्षक ने कहा कि वह भाजपा से ही टिकट चाहते थे, लेकिन इलाहाबाद सीट को लेकर सहमति नहीं बनी, जहां से वह लड़ना चाहते थे।
'सुशासन संवाद- राजस्थान' के कार्यक्रम में अवध ओझा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वह राष्ट्रवाद, भारतीय परंपरा, संस्कृति की पहचान जैसे मसलों पर खुद को आरएसएस के विचारों के नजदीक पाते हैं। ओझा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में एनडीए सरकार की ओर से शुरू की गई 'स्वर्णिम चतुर्भुज और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' की तारीफ करते हुए कहा, 'उसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कितनी गति दी। अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी के पूरे कार्यकाल को देखें, उन्होंने पाकिस्तान को भी सौहार्दता दिखाई कि भाई तू क्यों भीख मांगने पर उतारू है।'
ओझा ने कहा कि अटल जी ने पाकिस्तान से कहा कि क्यों उस स्थिति में पहुंचना चाहते हो जहां तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए। मतलब दुश्मन सौहार्दता दिखाना, उससे विकास की बातें करना, उसे अपने साथ जोड़ना... लाहौर बस यात्रा, यह अलग बात है कि उन्होंने अपनी आदत के अनुसार फिर वही व्यवहार किया।
आरएसएस की तारीफ पर क्या बोले
अवध ओझा ने भारत-चीन युद्ध का जिक्र करते हुए आरएसएस की तारीफ की। उन्होंने कहा, 'जब 1962 में चीन से युद्ध हुआ तो आरएसएस ने नेहरू जी को लेटर लिखा है कि आप देश की जितनी भी सेना है, पुलिस है... सबको बॉर्डर पर लगा दो, आंतरिक प्रबंधन की जिम्मेदारी हमारी, कितनी बड़ी बात कही। किस चीज को आप किस नजर से देखते हैं यह महत्वपूर्ण है। कभी-कभी लोगों की नजर ही दुर्योधन की तरह होती है।' यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी विचारधारा बदल गई है या पहले से ऐसी थी? ओझा ने खुलासा किया कि वह भाजपा से ही इलाहाबाद सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे।
ओझा ने कहा, 'दरअसल, मेरी विचारधारा अब भी वही है। ऐसा नहीं है कि अभी बदल गई है। 2024 में मैं प्रयागराज से भाजपा से ही टिकट मांग रहा था। जब मैंने इलाहाबाद से मांगना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि कैसरगंज चले जाओ।'
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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