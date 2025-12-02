Hindustan Hindi News
दिल्ली की जनता भगवान राम के प्रेम में शंकर बनी हुई है; अवध ओझा का मोदी पर निशाना

दिल्ली की जनता भगवान राम के प्रेम में शंकर बनी हुई है; अवध ओझा का मोदी पर निशाना

Tue, 2 Dec 2025 04:31 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अपने अनोखे तरीके से छात्रों का पढ़ाने वाले और शिक्षा जगत में खूब नाम कमा चुके अवध ओझा फिर चर्चा में हैं। अवध ओझा राजनीति से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं और यह भी बता चुके कि उन्हें AAP में पार्टी लाइन से बाहर बोलने से मना किया जाता था। अवध ओझा ने अपने ताजा पॉडकास्ट में दिल्ली में काल बन रहे पलूशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने दिल्ली की जनता और पीएम पर चुटकी लेते हुए कहा कि वहां के लोग भगवान राम के प्रेम में शंकर भगवान बन चुके हैं।

पॉडकास्ट में एंकर ने पूछा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय तो आप खूब खांसते थे। पिछली बार जब आए तो खांस रहे थे। इसपर अवध ओझा ने कहा कि अब मैं एक दवाई ले आया हूं। उसे पी रहा हूं। इतना कहते ही अवध ओझा खूब हंसे। अवध ओझा ने दिल्ली में खतरनाक होते पलूशन पर जनता और पीएम मोदी पर चुटकी ली। ओझा ने कहा कि दिल्ली की जनता भगवान राम के प्रेम में शंकर बनी हुई है। प्रदूषण के चलते चाहे जान जा रही हो पर जहर पीते रहेंगे और पीएम मोदी को तब भी वोट देंगे।

अवध ओझा ने आगे कहा कि लोगों का मोदी जी के लिए प्रेम है कि चाहे मेरा बेटा दमा से मर जाए पर वोट उन्हें ही देंगे। बाबा जी कैसे मर गए... खांसते-खांसते मर गए... कोई बात नहीं मोदी जी को वोट देना है। अवध ओझा ने आगे कहा कि मोदी जी किस्मती आदमी हैं, लोग इतने के बाद भी उन्हें वोट दे रहे हैं।

अवध ओझा ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर भी तंज कसते हुए कहा कि मैं देहरादून से लौटा तो रेखा गुप्ता की व्यवस्था देकर दंग रह गया। एकंर ने टोका कि सरकार तो रीडिंग वाली मशीन के पास पानी का छिड़काव करवाती है। अवध ओझा ने कहा कि हां करवाती होंगी, जिसके लिए वोट चोरी करना आसान है, उसके लिए पलूशन का डेटा चुराना कितना मुश्किल है।

बता दें कि अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने आज अपने ताजा एक्स पोस्ट पर लिखा कि आदरणीय अरविंद जी ,मनीष जी, संजय जी,सभी आप के पदाधिकारी,कार्यकर्ता, नेता आदि आप सभी का दिल बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रेम और सम्मान अपने दिया उसका ऋणी रहूंगा । राजनीति से संन्यास मेरा व्यक्तिगत निर्णय है । अरविंद जी आप एक बहुत महान नेता हैं। पटपड़गंज के लोगों का विशेष धन्यवाद जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, सभी का। जय हिन्द

