ऋणी रहूंगा, आप महान नेता; AAP को अलविदा कह केजरीवाल से अवध ओझा

संक्षेप: मशहूर कोचिंग टीचर अवध ओझा ने राजनीति से तौबा कर लिया है। कुछ ही महीनों की पारी के बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अब उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को महान नेता बताते हुए उन्हें धन्यवाद दिया है।

मशहूर कोचिंग टीचर अवध ओझा ने राजनीति से तौबा कर लिया है। कुछ ही महीनों की पारी के बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अब उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को महान नेता बताते हुए उन्हें धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि संन्यास का फैसला व्यक्तिगत है।

अवध ओझा ने हाल ही में न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू के दौरान राजनीति से संन्यास की घोषणा की थी। अब उन्होंन एक्स के जरिए अपने फैसले से पार्टी को अवगत कराया है। ओझा ने कहा कि वह प्यार और सम्मान के लिए ऋणी रहेंगे।

अवध ओझा ने एक्स पर लिखा,'आदरणीय अरविंद जी ,मनीष जी, संजय जी सभी ‘आप’ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता आदि आप सभी का दिल बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रेम और सम्मान अपने दिया उसका ऋणी रहूंगा। राजनीति से संन्यास मेरा व्यक्तिगत निर्णय है।अरविंद जी आप एक बहुत महान नेता है। जय हिंद।'

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने पटपड़गंज के लोगों को भी धन्यवाद कहा जहां से वह चुनाव लड़े थे। ओझा ने कहा, ‘पटपड़गंज के लोगों का विशेष धन्यवाद जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, सभी का। जय हिंद।’ आप में शामिल होने के बाद ओझा ने मनीष सिसोदिया की पुरानी सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वह भाजपा उम्मीदवार रवि नेगी से मुकाबला हार गए।