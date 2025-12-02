Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsavadh ojha message for arvind kejriwal after le left aap and politics
ऋणी रहूंगा, आप महान नेता; AAP को अलविदा कह केजरीवाल से अवध ओझा

ऋणी रहूंगा, आप महान नेता; AAP को अलविदा कह केजरीवाल से अवध ओझा

संक्षेप:

मशहूर कोचिंग टीचर अवध ओझा ने राजनीति से तौबा कर लिया है। कुछ ही महीनों की पारी के बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अब उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को महान नेता बताते हुए उन्हें धन्यवाद दिया है।

Tue, 2 Dec 2025 11:43 AMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

मशहूर कोचिंग टीचर अवध ओझा ने राजनीति से तौबा कर लिया है। कुछ ही महीनों की पारी के बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अब उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को महान नेता बताते हुए उन्हें धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि संन्यास का फैसला व्यक्तिगत है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अवध ओझा ने हाल ही में न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक इंटरव्यू के दौरान राजनीति से संन्यास की घोषणा की थी। अब उन्होंन एक्स के जरिए अपने फैसले से पार्टी को अवगत कराया है। ओझा ने कहा कि वह प्यार और सम्मान के लिए ऋणी रहेंगे।

ये भी पढ़ें:अवध ओझा ने बताया AAP में किस बात की थी दिक्कत, छोड़ने के बाद क्यों खुश

अवध ओझा ने एक्स पर लिखा,'आदरणीय अरविंद जी ,मनीष जी, संजय जी सभी ‘आप’ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता आदि आप सभी का दिल बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रेम और सम्मान अपने दिया उसका ऋणी रहूंगा। राजनीति से संन्यास मेरा व्यक्तिगत निर्णय है।अरविंद जी आप एक बहुत महान नेता है। जय हिंद।'

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने पटपड़गंज के लोगों को भी धन्यवाद कहा जहां से वह चुनाव लड़े थे। ओझा ने कहा, ‘पटपड़गंज के लोगों का विशेष धन्यवाद जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, सभी का। जय हिंद।’ आप में शामिल होने के बाद ओझा ने मनीष सिसोदिया की पुरानी सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन वह भाजपा उम्मीदवार रवि नेगी से मुकाबला हार गए।

पिछले दिनों एक पॉडकास्ट में अवध ओझा ने कहा कि वह चुनाव लड़ने को बहुत अधिक उत्सुक थे, लेकिन बाद में उन्हें यह बात समझ में आई कि राजनीति उनके लिए ठीक नहीं है। ओझा ने यह भी कहा कि अब वह राजनीति से दूर होकर खुश हैं। अब वह जो चाहें बोल सकते हैं, पार्टी लाइन के हिसाब से बोलने की बंदिश नहीं होगी।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Delhi News Avadh Ojha
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।