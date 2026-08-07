अवध ओझा ने पीएम मोदी को गाली देने वालों को सुना डाला, कहा- मैं इसलिए नहीं गया जंतर-मंतर
मशहूर कोचिंग गुरु अवध ओझा ने जंतर-मंतर पर आंदोलन के दौरान पीएम मोदी को गालियां देने वालों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार की बुराई अलग चीज है, लेकिन इस तरह गाली नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह भी असहमतियां रखते हैं, लेकिन सम्मान भी करते हैं।
आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता और मशहूर कोचिंग गुरु अवध ओझा ने जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की अगुआई में हुए आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। अवध ओझा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि वह इसी वजह से आंदोलन में हिस्सा लेने नहीं गए। अवध ओझा ने कहा कि विरोध करना बुरा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री तो क्या किसी को गाली नहीं दे सकते हैं। ओझा ने कहा कि उनकी भी असहमतियां हैं, लेकिन वह व्यक्तिगत तौर पर वह बहुत तारीफ करते हैं।
अवध ओझा ने अपनी एक क्लास के दौरान विद्यार्थियों को फालतू की बातों से बचने के लिए कई सुझाव दिए। इसी दौरान उन्होंने जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों और पीएम के लिए कहे गए अपशब्दों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, ‘जंतर-मंतर पर जिस तरह बच्चे गाली दे रहे थे… मतलब विरोध करना बुराई नहीं है, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे सकते। आप किसी को नहीं दे सकते, प्रधानमंत्री तो अलग बात है। विरोध आप करिए, सरकार की किसी बात से नाराज हैं, विरोध करिए। लेकिन गाली… वह भी प्रधानमंत्री को। वह तो सीधा प्रधानमंत्री है (मुस्कुराते हुए), ऐसा मुझे लगता है।’
असहमतियां हैं, लेकिन तारीफ भी करता हूं: अवध ओझा
अवध ओझा ने कहा कि वह भी प्रधानमंत्री मोदी से असहमतियां रखते हैं, लेकिन सम्मान भी करते हैं। उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री जी से मैं खुश नहीं रहता, मैं उनसे बिल्कुल… लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं उनकी बड़ी तारीफ करता हूं। मैं किसी को खुश करने के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूं कि आप बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, मुझको राज्यसभा भेज दीजिए। यह सब मुझसे नहीं हो पाएगा। हम जब भी जाएंगे अपनी बदौलत जाएंगे।’
अवध ओझा ने कहा- गालियां नहीं दी जाती तो जाते जंतर-मंतर
अवध ओझा ने कहा कि वह प्रधानमंत्री होने के नाते उनका सम्मान करते हैं और जब विरोध करना होगा तो वह भी करेंगे। भाजपा के खिलाफ पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़े ओझा ने कहा, ‘मैं उनके किसी विचारधारा से (सहमति) नहीं रखता, लेकिन चूंकि मेरे प्रधानमंत्री हैं मैं उनका सम्मान करूंगा। मुझे जब भी विरोध करना होगा, मैं बिल्कुल करूंगा।' उन्होंने कहा कि यदि जंतर-मंतर पर गाली गलौच नहीं की जाती तो वह भी वहां जाते। गौरतलब है कि जंतर-मंतर पर कई युवाओं को पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए देखा गया था। कई पोस्टर भी अश्लील बनाए गए थे। एक तरफ जहां सीजेपी के नेताओं ने इसे सामान्य बताया तो दूसरी तरफ काफी आलोचना भी हुई। कुछ गालीबाजों पर पुलिस के ऐक्शन के बीच पीएम मोदी ने ऐसा करने वालों को माफ करने की बात कही थी।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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