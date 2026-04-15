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दिल्ली की सड़कों पर ट्रंप का 'जलवा', दिखेंगे US राष्ट्रपति की फोटो वाले ऑटो; बेहद खास है इसकी वजह

Apr 15, 2026 09:05 pm ISTSourabh Jain एएनआई, नई दिल्ली
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अमेरिकी राजदूत गोर ने बताया कि ये विशेष ऑटो रिक्शा केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहेंगे। बल्कि 'फ्रीडम 250' की यह यात्रा आने वाले समय में पूरे भारत में देखने को मिलेगी, जो दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों का प्रतीक बनेगी।

दिल्ली की सड़कों पर ट्रंप का 'जलवा', दिखेंगे US राष्ट्रपति की फोटो वाले ऑटो; बेहद खास है इसकी वजह

अमेरिका इस साल जुलाई में अपनी आजादी के 250 साल पूरे करेगा और इस ऐतिहासिक अवसर के जश्न अभी से शुरू हो गए हैं। इस दौरान भारत में अमेरिकी राजदूत ने सर्जियो गोर ने उनके देश की आजादी के 250वें वर्ष के उत्सव (Freedom 250) की शुरुआत बुधवार को बेहद अनोखे अंदाज में की। नई दिल्ली में 'फ्रीडम 250' सेलिब्रेशन समारोह की शुरुआत करते हुए अमेरिकी राजदूत ने बुधवार को नई दिल्ली में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों और अमेरिका के प्रतिष्ठित प्रतीकों वाले ऑटो रिक्शा का अनावरण किया। हालांकि इस जश्न का मुख्य आकर्षण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें वाले ऑटो ही रहे। सर्जियों ने बताया कि अब ये ऑटो अगले कुछ दिनों तक शहर में घूमते हुए दिखाई देंगे।

अमेरिकी राजदूत ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी। जिसमें उन्होंने लिखा, ‘नई दिल्ली से #Freedom250 समारोह की शुरुआत करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। इस मौके पर हम उस शानदार ऑटो रिक्शा की झलक दिखा रहे हैं जिन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और अमेरिका के मशहूर प्रतीकों की तस्वीरें बनी हैं। इस खास सफर (फ्रीडम250) की शुरुआत के तौर पर ये गाड़ियां पूरे शहर में घूमेंगी। जिस तरह हम अमेरिका की आजादी की 250वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, वैसे ही हम अमेरिका-भारत साझेदारी की ताकत और जोश का भी सम्मान करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि #Freedom250 पूरे भारत का सफर करेगा।’

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पूरे भारत में घूमेंगे ‘ट्रम्प’ वाले ऑटो

अमेरिकी राजदूत गोर ने बताया कि ये विशेष ऑटो रिक्शा केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहेंगे। बल्कि 'फ्रीडम 250' की यह यात्रा आने वाले समय में पूरे भारत में देखने को मिलेगी, जो दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों का प्रतीक बनेगी।

LG और शशि थरूर भी रहे मौजूद

इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और कांग्रेस सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर भी मौजूद थे। इस बारे में जानकारी देते हुए संधू ने अमेरिकी राजदूत के साथ हुई मुलाकात को बेहद सार्थक बताया और कहा कि हमारे बीच राष्ट्रीय राजधानी में अमेरिकी निवेश बढ़ाने और भारत-यूएस तकनीक सहयोग के विस्तार पर सकारात्मक चर्चा हुई है।

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LG बोले- हमारे बीच हुई सार्थक बातचीत

सोशल मीडिया पर लिखी पोस्ट में संधू ने कहा, 'नई दिल्ली में #Freedom250 समारोहों की शुरुआत के मौके पर भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारे बीच दिल्ली में अमेरिकी निवेश बढ़ाने और भारत-अमेरिका के बीच तकनीकी सहयोग का और ज्यादा विस्तार करने पर एक सार्थक बातचीत हुई। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की स्थायी साझेदारी वैश्विक प्रगति का एक प्रमुख स्तंभ बनी हुई है। मैं इसी तरह और गहरे सहयोग की आशा करता हूं, जिससे हमारी राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों को सीधे तौर पर लाभ मिल सके।'

इस साल 4 जुलाई को आजादी की 250वीं वर्षगांठ मनाएगा US

4 जुलाई, 1776 को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया गया था। इस दौरान 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने ग्रेट ब्रिटेन के साथ अपने राजनीतिक संबंध तोड़ लिए थे। इस घोषणा में उपनिवेशवादियों के आजादी चाहने के कारणों को संक्षेप में बताया गया था। खुद को एक आजाद देश घोषित करके, अमेरिकी उपनिवेशवादी फ्रांस की सरकार के साथ एक आधिकारिक गठबंधन पक्का कर पाए और ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में फ्रांस से मदद हासिल कर पाए। इस स्वतंत्रता के बाद ही अमेरिका ने फ्रांस के साथ गठबंधन किया था और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई थी।

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

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