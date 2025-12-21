पूरे जीवन की कमाई चली गई, बच्चों को कैसे पालेंगे; डीलर ने पेट्रोल डालकर आग लगा ली, मौत

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एक ऑटोमोबाइल कंपनी के सब डीलर ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। दो दिन इलाज के बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि उनका भविष्य जीरो हो गया, पूरे जीवन की कमाई चली गई। अब वह बच्चों को कैसे पाल पाएंगे।

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में एक ऑटोमोबाइल कंपनी के सब डीलर ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। दो दिन इलाज के बाद शुक्रवार देर शाम अस्पताल में उनकी मौत हो गई। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि उनका भविष्य जीरो हो गया, पूरे जीवन की कमाई चली गई। अब वह बच्चों को कैसे पाल पाएंगे। डीलर की पत्नी ने ऑटोमोबाइल एजेंसी संचालक और अधिकारियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया है।

मूलरूप से सहारनपुर निवासी निखिल तनेजा इस समय शालीमार गार्डन में रहते थे। पत्नी सोनिया तनेजा की तहरीर के मुताबिक पांच साल पहले उनके पति ने अंबे मोटर्स के नाम से अराधना रोड पर ऑटोमोबाइल का कारोबार शुरू किया था। यहां वह संगम होंडा शोरूम से वाहन और अन्य ऑटो पार्ट्स लेकर कमीशन पर बेचते थे। आरोप है कि संगम होंडा के संचालक दंपति और दो कर्मचारियों ने उन्हें काफी समय से कमीशन नहीं दिया था। समय से भुगतान न मिलने के कारण वह काफी परेशान थे।

तहरीर के मुताबिक 16 दिसंबर को उनके पति शोरूम के मालिक से रुपये लेने गए तो उन्होंने कुछ भी बकाया होने से इनकार करते हुए मना कर दिया। धमकी भी दी कि दोबारा रुपये मांगने आए, तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। पति घर पहुंचे, तो वह बहुत ज्यादा परेशान थे।

उन्होंने बताया कि संगम होंडा वालों ने रुपये देने से मना कर दिया। पति ने कहा कि उनका भविष्य जीरो हो गया, पूरे जीवन की कमाई चली गई। अब वह बच्चों को कैसे पाल पाएंगे। इसी तरह की बातें दिमाग में रखते हुए 18 दिसंबर वह अपनी दुकान पर गए। वहां पर उन्होंने किसी से पेट्रोल मंगवाकर अपने ऊपर डालकर खुद को आग लगा ली। आग लगाने से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा और अपने जीजा प्रमोद जुल्का को मैसेज भेजा।

निजी अस्पताल ने भर्ती से इनकार किया जीजा प्रमोद उनकी दुकान पर पहुंचे तो निखिल लपटों से घिरे हुए थे। प्रमोद आग बुझाकर उन्हें तुरंत पास में स्थित निजी अस्पताल ले गए। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें 80 प्रतिशत जली हालत में देखकर भर्ती करने से इनकार कर दिया और जीटीबी जाने के लिए कहा। जीटीबी में प्राथमिक उपचार के बाद शाम को उन्हें सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान 19 दिसंबर की देर शाम उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

बच्चों को नहीं पता कि पिता नहीं रहे निखिल तनेजा के दो जुड़वां बच्चे हैं, जिनकी आयु लगभग 11 साल है। पुलिस के अनुसार सोनिया तनेजा ने बताया कि निखिल बच्चों के अच्छे भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे और उन्हें उच्च शिक्षा दिलवाना चाहते थे। वह बच्चों से बेहद प्यार करते थे।

परिवार की ओर से अभी बच्चों को यह नहीं बताया गया कि उनके पिता नहीं रहे। अस्पताल में निखिल की मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। पोस्टमार्टम के बाद शनिवार देर रात तक शव परिजनों को मिल सकेगा।

सुसाइड नोट मिला पुलिस को कारोबारी निखिल तनेजा का सुसाइड नोट मिला है। इसमें उन्होंने लिखा है कि संगम होंडा (सनगिरी) ने मेरा सारा पैसा ले लिया है, जब मैं हिसाब के लिए गया, तो मुझे कहा कि अब तुम्हारा कोई पैसा यहां नहीं है। अब मैं अपना परिवार चलाने में असमर्थ हूं।

सुसाइड नोट में उन्होंने संगम एजेंसी की मालकिन प्रीति नरूला, उसके पति रोहित नरूला, मैनेजर अंकित त्यागी और अकाउंटेंट इनायत का नाम लिखा है। परिजनों ने इन सभी पर कार्रवाई करने की मांग की है।